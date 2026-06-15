Стали известны составы команд на матч ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар – Эквадор
Встреча первого тура группы Е начнется в ночь на 15 июня в 02:00 по Киеву
Тренеры сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора – Эмерс Фаэ и Себастьян Беккасесе – определились со стартовыми составами на предстоящий матч первого тура группы E чемпионата мира 2026.
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Матч состоится на арене «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия. Начало игры – в 02:00 по киевскому времени.
Ранее сборные никогда не встречались между собой, поэтому матч на ЧМ-2026 станет для них началом истории противостояния.
Их соперники по группе – Германия и Кюрасао – уже провели свой матч 14 июня: уверенную победу одержали немцы (7:1).
Стартовые составы на матч Кот-д'Ивуар – Эквадор:
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