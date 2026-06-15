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Чемпионат мира
15 июня 2026, 01:18 | Обновлено 15 июня 2026, 01:19
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0

Стали известны составы команд на матч ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар – Эквадор

Встреча первого тура группы Е начнется в ночь на 15 июня в 02:00 по Киеву

15 июня 2026, 01:18 | Обновлено 15 июня 2026, 01:19
116
0
Стали известны составы команд на матч ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар – Эквадор
Эмерс Фаэ и Себастьян Беккасесе
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Тренеры сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора – Эмерс Фаэ и Себастьян Беккасесе – определились со стартовыми составами на предстоящий матч первого тура группы E чемпионата мира 2026.

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Матч состоится на арене «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия. Начало игры – в 02:00 по киевскому времени.

Ранее сборные никогда не встречались между собой, поэтому матч на ЧМ-2026 станет для них началом истории противостояния.

Их соперники по группе – Германия и Кюрасао – уже провели свой матч 14 июня: уверенную победу одержали немцы (7:1).

Стартовые составы на матч Кот-д'Ивуар – Эквадор:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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