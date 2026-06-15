Стали известны составы команд на матч ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар – Эквадор

Тренеры сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора – Эмерс Фаэ и Себастьян Беккасесе – определились со стартовыми составами на предстоящий матч первого тура группы E чемпионата мира 2026.

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Матч состоится на арене «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия. Начало игры – в 02:00 по киевскому времени.

Ранее сборные никогда не встречались между собой, поэтому матч на ЧМ-2026 станет для них началом истории противостояния.

Их соперники по группе – Германия и Кюрасао – уже провели свой матч 14 июня: уверенную победу одержали немцы (7:1).

Стартовые составы на матч Кот-д'Ивуар – Эквадор: