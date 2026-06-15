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Чемпионат мира
15 июня 2026, 00:51 | Обновлено 15 июня 2026, 01:26
219
2

ВИДЕО. Безумные эмоции. Сборная Японии спаслась: Нидерланды пропустили

Японцев не сломать – у них стальной характер

15 июня 2026, 00:51 | Обновлено 15 июня 2026, 01:26
219
2 Comments
ВИДЕО. Безумные эмоции. Сборная Японии спаслась: Нидерланды пропустили
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Японии на последних минутах матча спаслась от поражения в первом туре ЧМ-2026 против Нидерландов.

Команда Рональда Кумана вела в счете и спокойно контролировала игру, но японцы не сказали последнего слова.

Японцы в концовке встречи огорчили соперника, забив после стандартного положения.

Автором гола стал Даити Камада, на табло ничейный результат – 2:2.

От пропущенного мяча сборную Нидерландов так и не выручили высокие защитники: решающую роль в голе сыграл рикошет.

ВИДЕО. Безумные эмоции. Сборная Японии спаслась: Нидерланды пропустили

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Буду вболівати за Японців) Я ще на бачив такого бажання ні в кого) Це просто космос)
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