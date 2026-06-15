ВИДЕО. Безумные эмоции. Сборная Японии спаслась: Нидерланды пропустили
Японцев не сломать – у них стальной характер
Сборная Японии на последних минутах матча спаслась от поражения в первом туре ЧМ-2026 против Нидерландов.
Команда Рональда Кумана вела в счете и спокойно контролировала игру, но японцы не сказали последнего слова.
Японцы в концовке встречи огорчили соперника, забив после стандартного положения.
Автором гола стал Даити Камада, на табло ничейный результат – 2:2.
От пропущенного мяча сборную Нидерландов так и не выручили высокие защитники: решающую роль в голе сыграл рикошет.
ВИДЕО. Безумные эмоции. Сборная Японии спаслась: Нидерланды пропустили
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