Сборная Японии на последних минутах матча спаслась от поражения в первом туре ЧМ-2026 против Нидерландов.

Команда Рональда Кумана вела в счете и спокойно контролировала игру, но японцы не сказали последнего слова.

Японцы в концовке встречи огорчили соперника, забив после стандартного положения.

Автором гола стал Даити Камада, на табло ничейный результат – 2:2.

От пропущенного мяча сборную Нидерландов так и не выручили высокие защитники: решающую роль в голе сыграл рикошет.

ВИДЕО. Безумные эмоции. Сборная Японии спаслась: Нидерланды пропустили

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine