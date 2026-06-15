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Чемпионат мира
15 июня 2026, 00:31 | Обновлено 15 июня 2026, 01:25
160
0

ВИДЕО. Быстрый ответ. Япония шокировала Нидерланды: точно в угол

Кейто Накамура прервал эйфорию соперника

15 июня 2026, 00:31 | Обновлено 15 июня 2026, 01:25
160
0
ВИДЕО. Быстрый ответ. Япония шокировала Нидерланды: точно в угол
Getty Images/Global Images Ukraine. Кейто Накамура
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Вингер сборной Японии Кейто Накамура пушечным ударом сравнял счёт в матче против Нидерландов в первом туре ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Азиатская команда оперативно отреагировала на пропущенный мяч и восстановила равновесие всего через шесть минут.

Героем для японцев стал Накамура, который нашёл брешь в обороне: он пробил точно в угол ворот.

ВИДЕО. Быстрый ответ. Япония шокировала Нидерланды: точно в угол

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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