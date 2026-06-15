Чемпионат мира15 июня 2026, 00:31 | Обновлено 15 июня 2026, 01:25
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ВИДЕО. Быстрый ответ. Япония шокировала Нидерланды: точно в угол
Кейто Накамура прервал эйфорию соперника
15 июня 2026, 00:31 | Обновлено 15 июня 2026, 01:25
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Вингер сборной Японии Кейто Накамура пушечным ударом сравнял счёт в матче против Нидерландов в первом туре ЧМ-2026.
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Азиатская команда оперативно отреагировала на пропущенный мяч и восстановила равновесие всего через шесть минут.
Героем для японцев стал Накамура, который нашёл брешь в обороне: он пробил точно в угол ворот.
ВИДЕО. Быстрый ответ. Япония шокировала Нидерланды: точно в угол
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