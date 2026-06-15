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Чемпионат мира
15 июня 2026, 00:20 | Обновлено 15 июня 2026, 00:28
60
0

ВИДЕО. Ван Дейк повел за собой. Нидерланды дожали Японию

Защитник открыл счет в матче ЧМ-2026

15 июня 2026, 00:20 | Обновлено 15 июня 2026, 00:28
60
0
ВИДЕО. Ван Дейк повел за собой. Нидерланды дожали Японию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк стал автором первого гола своей команды на чемпионате мира 2026=.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ван Дейк наказал сборную Японии за неосторожность после стандартного положения на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне, штат Техас.

Японские футболисты не удержали Вирджила в штрафной, и защитник воспользовался этим моментом.

Защитник удачно выбрал позицию и точно головой отправил мяч в сетку ворот.

Этот забитый мяч стал для Вирджила первым на чемпионатах мира.

ВИДЕО. Ван Дейк повел за собой. Нидерланды дожали Японию

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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