ВИДЕО. Ван Дейк повел за собой. Нидерланды дожали Японию
Защитник открыл счет в матче ЧМ-2026
Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк стал автором первого гола своей команды на чемпионате мира 2026=.
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Ван Дейк наказал сборную Японии за неосторожность после стандартного положения на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне, штат Техас.
Японские футболисты не удержали Вирджила в штрафной, и защитник воспользовался этим моментом.
Защитник удачно выбрал позицию и точно головой отправил мяч в сетку ворот.
Этот забитый мяч стал для Вирджила первым на чемпионатах мира.
ВИДЕО. Ван Дейк повел за собой. Нидерланды дожали Японию
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