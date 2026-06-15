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15 июня 2026, 00:18 |
256
0

ФОТО. Футболист сборной Украины показал свой роскошный отдых

Георгий Судаков продолжает наслаждаться Италией

15 июня 2026, 00:18 |
256
0
ФОТО. Футболист сборной Украины показал свой роскошный отдых
Instagram. Георгий Судаков
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков поделился новыми фотографиями из своего отпуска в Италии.

На снимках футболист позирует на озере Комо на борту роскошного деревянного катера, наслаждается живописными пейзажами и проводит время вместе со своей женой Лизой.

Для отдыха Судаков выбрал светлый летний образ, а кадры с итальянскими виллами, горами и озером быстро привлекли внимание подписчиков.

Особый интерес вызвали романтические фотографии супругов. На одном из снимков Георгий и Лиза нежно обнимаются на фоне знаменитых пейзажей озера Комо.

Публикация собрала более 10 тысяч лайков всего за несколько часов после публикации. В комментариях болельщики и друзья футболиста оставляли восторженные сообщения.

После насыщенного сезона Судаков продолжает восстанавливаться перед возвращением в клуб и стартом нового футбольного года.

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фото lifestyle Георгий Судаков Бенфика сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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