ФОТО. Футболист сборной Украины показал свой роскошный отдых
Георгий Судаков продолжает наслаждаться Италией
Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков поделился новыми фотографиями из своего отпуска в Италии.
На снимках футболист позирует на озере Комо на борту роскошного деревянного катера, наслаждается живописными пейзажами и проводит время вместе со своей женой Лизой.
Для отдыха Судаков выбрал светлый летний образ, а кадры с итальянскими виллами, горами и озером быстро привлекли внимание подписчиков.
Особый интерес вызвали романтические фотографии супругов. На одном из снимков Георгий и Лиза нежно обнимаются на фоне знаменитых пейзажей озера Комо.
Публикация собрала более 10 тысяч лайков всего за несколько часов после публикации. В комментариях болельщики и друзья футболиста оставляли восторженные сообщения.
После насыщенного сезона Судаков продолжает восстанавливаться перед возвращением в клуб и стартом нового футбольного года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ливерпуль изучает возможность трансфера украинца
Кендзера перейдет в столичный клуб