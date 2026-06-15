Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Гаити: «Достаточно одной ошибки. За такое сразу наказывают»
Чемпионат мира
15 июня 2026, 00:08 | Обновлено 15 июня 2026, 00:09
74
0

Тренер сборной Гаити: «Достаточно одной ошибки. За такое сразу наказывают»

Себастьян Минье прокомментировал матч с Шотландией

15 июня 2026, 00:08 | Обновлено 15 июня 2026, 00:09
74
0
Тренер сборной Гаити: «Достаточно одной ошибки. За такое сразу наказывают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Минье
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Тренер сборной Гаити Себастьян Минье высказался о матче против Шотландии в первом туре группы C на чемпионате мира 2026. Подопечные Себастьяна удивили соперника и на равных противостояли шотландцам, однако добиться положительного результата не смогли – 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Когда выходишь на матч, твоя единственная цель – победа. С одной стороны, я очень горжусь тем, что ребята показали сегодня. Это была очень достойная игра с хорошим футболом.

Если вспомнить, с чего мы начинали, то мы приняли этот вызов и достойно на него ответили, но от этого еще обиднее, что нам совсем немного не хватило.

С Гаити ничего и никогда не даётся легко. Если мы и выйдем дальше, то только в упорной борьбе, и, возможно, всё решится на последних минутах третьего матча.

Мы увидели несколько довольно интересных моментов, но мы играем на чрезвычайно высоком уровне, где достаточно одной-единственной ошибки. За такое сразу наказывают.

Нам не хватило той самой спонтанности в движении и комбинациях, а в некоторых эпизодах подвело принятие решений. Нам просто необходимо забивать голы, если мы хотим иметь хотя бы какой-то шанс на выход из группы», – заявил Минье.

Видеообзор матча:

По теме:
ВИДЕО. Быстрый ответ. Япония шокировала Нидерланды: точно в угол
Швеция – Тунис. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Ван Дейк повел за собой. Нидерланды дожали Японию
пресс-конференция сборная Шотландии по футболу Стив Кларк сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: Reuters
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо подтвердил. Реал усилится лидером Челси
Футбол | 14 июня 2026, 18:56 10
Фабрицио Романо подтвердил. Реал усилится лидером Челси
Фабрицио Романо подтвердил. Реал усилится лидером Челси

К испанской команде присоединится Марк Кукурелья

Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Футбол | 14 июня 2026, 16:21 0
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру

Владислав Бленуце не попал в список тех футболистов, которые отправились на тренировочные сборы

«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
Бокс | 14.06.2026, 02:32
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
ФОТО. Секретное оружие Испании на ЧМ-2026. Что надел Ямаль на тренировке?
Футбол | 14.06.2026, 23:52
ФОТО. Секретное оружие Испании на ЧМ-2026. Что надел Ямаль на тренировке?
ФОТО. Секретное оружие Испании на ЧМ-2026. Что надел Ямаль на тренировке?
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Футбол | 14.06.2026, 08:24
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
13.06.2026, 08:40 12
Футбол
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
13.06.2026, 00:11 23
Футбол
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 29
Бокс
В Британии дали громкий совет Усику по поводу Ломаченко
В Британии дали громкий совет Усику по поводу Ломаченко
13.06.2026, 07:42
Бокс
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 12
Футбол
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем