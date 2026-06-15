Тренер сборной Гаити: «Достаточно одной ошибки. За такое сразу наказывают»

Тренер сборной Гаити Себастьян Минье высказался о матче против Шотландии в первом туре группы C на чемпионате мира 2026. Подопечные Себастьяна удивили соперника и на равных противостояли шотландцам, однако добиться положительного результата не смогли – 0:1.

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«Когда выходишь на матч, твоя единственная цель – победа. С одной стороны, я очень горжусь тем, что ребята показали сегодня. Это была очень достойная игра с хорошим футболом.

Если вспомнить, с чего мы начинали, то мы приняли этот вызов и достойно на него ответили, но от этого еще обиднее, что нам совсем немного не хватило.

С Гаити ничего и никогда не даётся легко. Если мы и выйдем дальше, то только в упорной борьбе, и, возможно, всё решится на последних минутах третьего матча.

Мы увидели несколько довольно интересных моментов, но мы играем на чрезвычайно высоком уровне, где достаточно одной-единственной ошибки. За такое сразу наказывают.

Нам не хватило той самой спонтанности в движении и комбинациях, а в некоторых эпизодах подвело принятие решений. Нам просто необходимо забивать голы, если мы хотим иметь хотя бы какой-то шанс на выход из группы», – заявил Минье.

Видеообзор матча: