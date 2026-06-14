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14 июня 2026, 23:52 | Обновлено 14 июня 2026, 23:58
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0

ФОТО. Секретное оружие Испании на ЧМ-2026. Что надел Ямаль на тренировке?

Adidas представил инновационную систему охлаждения для футболистов

14 июня 2026, 23:52 | Обновлено 14 июня 2026, 23:58
405
0
ФОТО. Секретное оружие Испании на ЧМ-2026. Что надел Ямаль на тренировке?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Игроков сборной Испании заметили на тренировке в необычной экипировке накануне матчей чемпионата мира.

Из-за высокой температуры в Северной Америке испанская команда активно использует современные средства охлаждения во время подготовки к поединкам. Помимо специальных охлаждающих жилетов и восстановительной экипировки, футболисты тестируют новую технологию от adidas.

Особое внимание привлекли специальные охлаждающие ботинки, которые являются частью системы CLIMACOOL SYSTEM, созданной adidas специально к чемпионату мира.

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Изначально технология разрабатывалась для автоспорта, однако позже была адаптирована для футбола. Ее главная цель – помочь спортсменам эффективнее переносить жару и быстрее восстанавливаться между тренировками и матчами.

На фотографиях из тренировочного лагеря сборной Испании в такой обуви были замечены несколько футболистов, среди которых и звезда команды Ламин Ямаль.

Ожидается, что новая система охлаждения будет использоваться на протяжении всего турнира, поскольку организаторы и команды уделяют особое внимание борьбе с экстремальными погодными условиями на ЧМ-2026.

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Максим Лапченко Источник: adidas.com
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