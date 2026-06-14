АДВОКАТ: «В такие моменты эмоции выходят наружу»
Тренер сборной Кюрасао прокомментировал дебют страны на ЧМ
Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат считает, что игроки команды не имеют причин быть расстроенными после разгромного поражения 1:7 от Германии в дебютном матче страны на чемпионате мира и все еще могут провести успешный турнир.
«Нам нужно превратить это в прекрасный турнир. Мы можем удивить во втором и третьем матче. В конце концов мы будем рады, что стали частью крупнейшего футбольного турнира в мире.
Мы ожидали сделать больше против Германии, но не смогли. Они были очень-очень сильны, и мы пропустили несколько легких голов.
Игроки знают: если они проигрывают, они не должны быть расстроены. Это не позор», – сказал тренер.
Адвокат также похвалил болельщиков, которые приехали и поддерживали команду, даже когда счет продолжал расти не в пользу Кюрасао.
Он также сказал, что был вынужден отойти к скамейке запасных, когда начался национальный гимн, потому что момент стал для него слишком эмоциональным.
«Это связано с радостью людей на Кюрасао, – сказал Адвокат. – В такие моменты эмоции выходят наружу. Радость людей – это нечто фантастическое».
Следующий матч группы Е на чемпионате мира сборная Кюрасао сыграет 23 июня в 3:00 по киевскому времени против Эквадора.
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