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Чемпионат мира
14 июня 2026, 23:38 | Обновлено 14 июня 2026, 23:39
252
0

АДВОКАТ: «В такие моменты эмоции выходят наружу»

Тренер сборной Кюрасао прокомментировал дебют страны на ЧМ

14 июня 2026, 23:38 | Обновлено 14 июня 2026, 23:39
252
0
АДВОКАТ: «В такие моменты эмоции выходят наружу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дик Адвокат
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Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат считает, что игроки команды не имеют причин быть расстроенными после разгромного поражения 1:7 от Германии в дебютном матче страны на чемпионате мира и все еще могут провести успешный турнир.

«Нам нужно превратить это в прекрасный турнир. Мы можем удивить во втором и третьем матче. В конце концов мы будем рады, что стали частью крупнейшего футбольного турнира в мире.

Мы ожидали сделать больше против Германии, но не смогли. Они были очень-очень сильны, и мы пропустили несколько легких голов.

Игроки знают: если они проигрывают, они не должны быть расстроены. Это не позор», – сказал тренер.

Адвокат также похвалил болельщиков, которые приехали и поддерживали команду, даже когда счет продолжал расти не в пользу Кюрасао.

Он также сказал, что был вынужден отойти к скамейке запасных, когда начался национальный гимн, потому что момент стал для него слишком эмоциональным.

«Это связано с радостью людей на Кюрасао, – сказал Адвокат. – В такие моменты эмоции выходят наружу. Радость людей – это нечто фантастическое».

Следующий матч группы Е на чемпионате мира сборная Кюрасао сыграет 23 июня в 3:00 по киевскому времени против Эквадора.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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