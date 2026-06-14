Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Кюрасао тоже умеет играть в футбол»
Юлиан Нагельсманн дал оценку первому матчу на чемпионате мира
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира по футболу против Кюрасао (7:1).
«Нам потребовалось несколько минут, чтобы вернуться в игру после того, как соперник сравнял счет. Кюрасао тоже умеет играть в футбол, как мы видели, и мне любопытно посмотреть, как они выступят в группе в дальнейшем. Я очень доволен тем, что мы забили семь голов, и нашей игрой в целом. Победный старт всегда важен, и мы рады, что нам это удалось», – заявил тренер после матча.
Следующие соперники сборной Германии – команды Кот-д`Ивуара и Эквадора.
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