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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Кюрасао тоже умеет играть в футбол»
Чемпионат мира
14 июня 2026, 23:11 |
236
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Кюрасао тоже умеет играть в футбол»

Юлиан Нагельсманн дал оценку первому матчу на чемпионате мира

14 июня 2026, 23:11 |
236
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Кюрасао тоже умеет играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира по футболу против Кюрасао (7:1).

«Нам потребовалось несколько минут, чтобы вернуться в игру после того, как соперник сравнял счет. Кюрасао тоже умеет играть в футбол, как мы видели, и мне любопытно посмотреть, как они выступят в группе в дальнейшем. Я очень доволен тем, что мы забили семь голов, и нашей игрой в целом. Победный старт всегда важен, и мы рады, что нам это удалось», – заявил тренер после матча.

Следующие соперники сборной Германии – команды Кот-д`Ивуара и Эквадора.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу сборная Кюрасао по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ФИФА
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