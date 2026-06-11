Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довызванный на ЧМ-2026 игрок: «Нагельсманн спросил, не пьян ли я»
Чемпионат мира
11 июня 2026, 19:00 |
1032
0

Довызванный на ЧМ-2026 игрок: «Нагельсманн спросил, не пьян ли я»

Ассан Уэдраого заменил Леннарта Карля в заявке сборной Германии

11 июня 2026, 19:00 |
1032
0
Довызванный на ЧМ-2026 игрок: «Нагельсманн спросил, не пьян ли я»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ассан Уэдраого
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник Ассан Уэдраого неожиданно был вызван в сборную Германии на чемпионат мира 2026 года. Молодой игрок «РБ Лейпцига» был включен в состав вместо травмированного Леннарта Карля, и теперь он с юмором рассказал, как узнал о своей удаче.

20-летний Уэдраого наслаждался отдыхом в Марбелье, Испания, когда ему позвонил главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн.

«Я лежал на шезлонге, невероятно расслабленный. Потом раздался звонок, и я мгновенно перешёл от 0 до 180, меня захлестнул взрыв эмоций. Я забежал за угол, чтобы меня никто не услышал», – заявил игрок.

Однако телефонный разговор не был полностью формальным. Поскольку Уэдраого отдыхал с друзьями, Нагельсманн позволил себе небольшую шутку, или, по крайней мере, хотел убедиться, что его собеседник в здравом уме. «Он даже спросил меня, не пьян ли я», – со смехом рассказал игрок «РБ Лейпцига».

Ассан Уэдраого провел 20 матчей в прошлом сезоне (по четыре гола и ассиста). Его стоимость оценивается в 28 млн евро.

По теме:
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Бавария охотится на игрока сборной Германии. Его цена – 65 миллионов евро
Кварацхелия – самый дорогой игрок, который пропустит чемпионат мира 2026
Ассан Уэдраого Леннарт Карль Юлиан Нагельсманн РБ Лейпциг сборная Германии по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?
Хоккей | 11 июня 2026, 17:05 9
Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?
Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?

Опытный юрист Лецкан наконец-то нашел вариант, как протолкнуться в зарубежный чемпионат бесплатно

«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Бокс | 11 июня 2026, 09:22 0
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику

Сулейман сообщил, что для украинца будет санкционирован бой с Кабайелом

ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Футбол | 11.06.2026, 08:43
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Бокс | 11.06.2026, 04:35
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Официальное предложение. Шахтер готовит громкий трансфер за 17 млн евро
Футбол | 11.06.2026, 17:55
Официальное предложение. Шахтер готовит громкий трансфер за 17 млн евро
Официальное предложение. Шахтер готовит громкий трансфер за 17 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
10.06.2026, 04:12
Бокс
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
10.06.2026, 06:23 7
Футбол
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 16
Футбол
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем