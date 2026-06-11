Довызванный на ЧМ-2026 игрок: «Нагельсманн спросил, не пьян ли я»

Полузащитник Ассан Уэдраого неожиданно был вызван в сборную Германии на чемпионат мира 2026 года. Молодой игрок «РБ Лейпцига» был включен в состав вместо травмированного Леннарта Карля, и теперь он с юмором рассказал, как узнал о своей удаче.

20-летний Уэдраого наслаждался отдыхом в Марбелье, Испания, когда ему позвонил главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн.

«Я лежал на шезлонге, невероятно расслабленный. Потом раздался звонок, и я мгновенно перешёл от 0 до 180, меня захлестнул взрыв эмоций. Я забежал за угол, чтобы меня никто не услышал», – заявил игрок.

Однако телефонный разговор не был полностью формальным. Поскольку Уэдраого отдыхал с друзьями, Нагельсманн позволил себе небольшую шутку, или, по крайней мере, хотел убедиться, что его собеседник в здравом уме. «Он даже спросил меня, не пьян ли я», – со смехом рассказал игрок «РБ Лейпцига».

Ассан Уэдраого провел 20 матчей в прошлом сезоне (по четыре гола и ассиста). Его стоимость оценивается в 28 млн евро.