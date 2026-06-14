Бавария договорилась о переходе форварда, забившего сборной Бразилии

В свои 25 лет Исмаэль Сайбари в этом сезоне вновь блистательно проявил себя в ПСВ. Марокканский нападающий показал впечатляющую статистику: 19 голов и 9 результативных передач в 37 матчах за нидерландский клуб. Это принесло ему звание лучшего игрока Эредивизи в этом сезоне и, что более важно, привлекло значительное внимание этим летом. Интерес только усилился после его выступления в субботу вечером против Бразилии, где он забил гол.

Несколько дней назад мюнхенская «Бавария» сделала конкретное предложение. Была достигнута договоренность о контракте с игроком до 2031 года. Оставалось лишь добиться соглашения между клубами. И вот оно теперь оно окончательно достигнуто. Марокканские и немецкие источники указывают на то, что между немецким клубом и ПСВ достигнута устная договоренность.

Медицинское обследование запланировано на ближайшие дни в США. Главный тренер «Баварии» Венсан Компани, который сделал марокканского нападающего своим приоритетным выбором в линии атаки, сможет рассчитывать на него в следующем сезоне в «Баварии».