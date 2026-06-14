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Сборная Марокко шокировала звездную Бразилию в первом матче группы C на чемпионате мира 2026.

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Африканская команда на 21-й минуте вышла вперед после уверенного начала встречи.

Бразильская оборона дала трещину, чем и воспользовался Исмаэль Сайбари, который эффектно перебросил вратаря.

ВИДЕО. Провал Бразилии. Марокко вышло вперед в матче ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine