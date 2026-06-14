Чемпионат мира14 июня 2026, 01:34 | Обновлено 14 июня 2026, 01:58
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ВИДЕО. Провал Бразилии. Марокко вышло вперед в матче ЧМ-2026
Африканская команда давила на соперника с первых минут
14 июня 2026, 01:34 | Обновлено 14 июня 2026, 01:58
289
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Сборная Марокко шокировала звездную Бразилию в первом матче группы C на чемпионате мира 2026.
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Африканская команда на 21-й минуте вышла вперед после уверенного начала встречи.
Бразильская оборона дала трещину, чем и воспользовался Исмаэль Сайбари, который эффектно перебросил вратаря.
ВИДЕО. Провал Бразилии. Марокко вышло вперед в матче ЧМ-2026
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