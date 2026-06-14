Победа над Кюрасао стала второй самой крупной для Германии на ЧМ
Вспомним самые крупные победы в истории немецкой сборной на мировых первенствах
Сборная Германии повторила свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира.
В первом туре ЧМ-2026 немцы победили сборную Кюрасао со счётом 7:1.
С таким же счетом Бундестим в 2014 году победила сборную Бразилии.
Только один раз Германия побеждала своих соперников на мировых первенствах с большим счетом. В 2002 году немцы победили Саудовскую Аравию со счётом 8:0.
Вспомним самые крупные победы сборной Германии/ФРГ на чемпионатах мира.
Крупнейшие победы сборной Германии/ФРГ на чемпионатах мира
- 2002: Саудовская Аравия – 8:0
- 2026: Кюрасао – 7:1
- 2014: Бразилия – 7:1
- 1978: Мексика – 6:0
- 1954: Турция – 7:2
- 1954: Австрия – 6:1
- 1966: Швейцария – 5:0
- 1990: ОАЭ – 5:1
- 2014: Португалия – 4:0
- 2010: Аргентина – 4:0
- 2010: Австралия – 4:0
- 1966: Уругвай – 4:0
7 - Only five FIFA World Cup matches this century have seen a team score 7+ goals, while three of those five have been by 🇩🇪 Germany:— OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026
8-0 v Saudi Arabia (2002)
7-1 v Brazil (2014)
7-1 v Curaçao (2026)
Ruthless. pic.twitter.com/PGDJBl73Bg
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