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  4. Победа над Кюрасао стала второй самой крупной для Германии на ЧМ
Чемпионат мира
14 июня 2026, 22:32 |
326
0

Победа над Кюрасао стала второй самой крупной для Германии на ЧМ

Вспомним самые крупные победы в истории немецкой сборной на мировых первенствах

14 июня 2026, 22:32 |
326
0
Победа над Кюрасао стала второй самой крупной для Германии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Германии повторила свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира.

В первом туре ЧМ-2026 немцы победили сборную Кюрасао со счётом 7:1.

С таким же счетом Бундестим в 2014 году победила сборную Бразилии.

Только один раз Германия побеждала своих соперников на мировых первенствах с большим счетом. В 2002 году немцы победили Саудовскую Аравию со счётом 8:0.

Вспомним самые крупные победы сборной Германии/ФРГ на чемпионатах мира.

Крупнейшие победы сборной Германии/ФРГ на чемпионатах мира

  • 2002: Саудовская Аравия – 8:0
  • 2026: Кюрасао – 7:1
  • 2014: Бразилия – 7:1
  • 1978: Мексика – 6:0
  • 1954: Турция – 7:2
  • 1954: Австрия – 6:1
  • 1966: Швейцария – 5:0
  • 1990: ОАЭ – 5:1
  • 2014: Португалия – 4:0
  • 2010: Аргентина – 4:0
  • 2010: Австралия – 4:0
  • 1966: Уругвай – 4:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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