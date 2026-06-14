Спустя 20 лет. Игроки Боруссии Д забили в матче ЧМ в составе одной сборной
С разницей в 20 лет: в 2006 году голами отличились чехи, а в 2026 году – немцы
Во второй раз в истории чемпионатов мира в одном матче в составе одной сборной голами отличились два игрока Боруссии Дортмунд.
В поединке первого тура ЧМ-2026 в составе сборной Германии против сборной Кюрасао голы забили Феликс Нмеча и Нико Шлоттербек.
20 лет назад, на ЧМ-2006, подобным достижением отметились игроки сборной Чехии против сборной США Ян Коллер и Томаш Росицки.
Матчи чемпионатов мира, в которых за одну сборную отличились голами два игрока Боруссии Дортмунд
- 2026 – Феликс Нмеча и Нико Шлоттербек (Германия), против Кюрасао
- 2006 – Ян Коллер и Томаш Росицки (Чехия), против США
2 - Borussia Dortmund teammates to score for the same team in a FIFA World Cup match:— OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026
2026 - 🇩🇪 Nmecha & Schlotterback v Curaçao
2006 - 🇨🇿 Koller & Rosický v USA
Yellows. pic.twitter.com/skLAqRvSb9
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