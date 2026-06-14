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  4. Спустя 20 лет. Игроки Боруссии Д забили в матче ЧМ в составе одной сборной
Чемпионат мира
14 июня 2026, 22:17 | Обновлено 14 июня 2026, 22:18
328
0

Спустя 20 лет. Игроки Боруссии Д забили в матче ЧМ в составе одной сборной

С разницей в 20 лет: в 2006 году голами отличились чехи, а в 2026 году – немцы

14 июня 2026, 22:17 | Обновлено 14 июня 2026, 22:18
328
0
Спустя 20 лет. Игроки Боруссии Д забили в матче ЧМ в составе одной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во второй раз в истории чемпионатов мира в одном матче в составе одной сборной голами отличились два игрока Боруссии Дортмунд.

В поединке первого тура ЧМ-2026 в составе сборной Германии против сборной Кюрасао голы забили Феликс Нмеча и Нико Шлоттербек.

20 лет назад, на ЧМ-2006, подобным достижением отметились игроки сборной Чехии против сборной США Ян Коллер и Томаш Росицки.

Матчи чемпионатов мира, в которых за одну сборную отличились голами два игрока Боруссии Дортмунд

  • 2026 – Феликс Нмеча и Нико Шлоттербек (Германия), против Кюрасао
  • 2006 – Ян Коллер и Томаш Росицки (Чехия), против США
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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