Спустя 20 лет. Игроки Боруссии Д забили в матче ЧМ в составе одной сборной

Во второй раз в истории чемпионатов мира в одном матче в составе одной сборной голами отличились два игрока Боруссии Дортмунд.

В поединке первого тура ЧМ-2026 в составе сборной Германии против сборной Кюрасао голы забили Феликс Нмеча и Нико Шлоттербек.

20 лет назад, на ЧМ-2006, подобным достижением отметились игроки сборной Чехии против сборной США Ян Коллер и Томаш Росицки.

Матчи чемпионатов мира, в которых за одну сборную отличились голами два игрока Боруссии Дортмунд

2026 – Феликс Нмеча и Нико Шлоттербек (Германия), против Кюрасао

2006 – Ян Коллер и Томаш Росицки (Чехия), против США