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Англия
15 июня 2026, 12:11 |
288
0

Ливерпуль ведет переговоры с Лиллем по полузащитнику

Карьеру в английском гранде может продолжить Аюба Буадди

15 июня 2026, 12:11 |
288
0
Ливерпуль ведет переговоры с Лиллем по полузащитнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Аюб Буадди
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Марокканский полузащитник «Лилля» Аюб Буадди привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, английский гранд ведет переговоры с французским клубом по 18-летнему футболисту. В сделке может быть задействован английский хавбек Харви Эллиот.

В прошедшем сезоне на счету Аюба Буадди 42 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус может перейти в «Ливерпуль».

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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