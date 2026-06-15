Ливерпуль ведет переговоры с Лиллем по полузащитнику

Марокканский полузащитник «Лилля» Аюб Буадди привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, английский гранд ведет переговоры с французским клубом по 18-летнему футболисту. В сделке может быть задействован английский хавбек Харви Эллиот.

В прошедшем сезоне на счету Аюба Буадди 42 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус может перейти в «Ливерпуль».