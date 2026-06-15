Англия15 июня 2026, 12:11 |
288
0
Ливерпуль ведет переговоры с Лиллем по полузащитнику
Карьеру в английском гранде может продолжить Аюба Буадди
15 июня 2026, 12:11 |
288
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Марокканский полузащитник «Лилля» Аюб Буадди привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, английский гранд ведет переговоры с французским клубом по 18-летнему футболисту. В сделке может быть задействован английский хавбек Харви Эллиот.
В прошедшем сезоне на счету Аюба Буадди 42 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Винисиус может перейти в «Ливерпуль».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2026, 11:21 0
Тарас Мороз остается в команде
Футбол | 15 июня 2026, 08:08 6
Георгий Судаков продолжает наслаждаться Италией
Футбол | 14.06.2026, 18:05
Футбол | 14.06.2026, 21:14
Футбол | 14.06.2026, 17:39
Комментарии 0
Популярные новости
13.06.2026, 08:40 12
14.06.2026, 08:24 4
14.06.2026, 20:31
13.06.2026, 23:37 11
13.06.2026, 08:02 2
14.06.2026, 09:13
13.06.2026, 23:15
14.06.2026, 09:30 6