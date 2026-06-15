Испания15 июня 2026, 02:32 |
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Реал получил безумное предложение по суперзвезде от гранда АПЛ
Винисиус может перейти в «Ливерпуль»
15 июня 2026, 02:32 |
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24-летний звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб.
По информации испанского портала Fichajes, бразилец может оказаться в АПЛ. «Реал» получил официальное предложение от «Ливерпуля». Мерсисайдцы предложили за вингера 100 миллионов евро фиксированной суммы и 30 миллионов в виде бонусов.
Сейчас у Винисиуса возникли проблемы с продлением контракта с «бланкос».
Ранее Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций.
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