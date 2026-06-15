Реал получил безумное предложение по суперзвезде от гранда АПЛ

24-летний звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб.

По информации испанского портала Fichajes, бразилец может оказаться в АПЛ. «Реал» получил официальное предложение от «Ливерпуля». Мерсисайдцы предложили за вингера 100 миллионов евро фиксированной суммы и 30 миллионов в виде бонусов.

Сейчас у Винисиуса возникли проблемы с продлением контракта с «бланкос».

Ранее Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций.