До 30 июня. Рома установила крайний срок для продажи Довбика
Римляне хотят как можно скорее продать украинца
Руководство «Ромы» намерено до 30 июня решить вопрос с игроками, на которых не рассчитывает главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини.
В списке на уход оказался и украинский нападающий римлян Артем Довбик. Источник сообщает, что его вместе с Яном Зюлковским, Девайном Ренчем и Анхелиньо клуб хочет до конца месяца продать или отправить в аренду, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и освободить место в составе для новых игроков.
Ранее стало известно, что Довбик интересует ряд клубов АПЛ и Ла Лиги. «Рома» хочет компенсировать большую часть средств, потраченных на приобретение украинского нападающего. Артем перешел в римский клуб из «Жироны» летом 2024 года за 40 млн евро.
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