Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера

Римская «Рома» может расстаться с украинским футболистом.

По информации итальянских СМИ, одним из футболистов, чье будущее остается неопределенным, является украинский нападающий Артем Довбик. Форвард продолжает привлекать внимание клубов из других чемпионатов, и его уход этим летом не исключается.

Сообщается, что интерес к украинцу проявляют испанские «Вильярреал» и «Бетис». Также за ситуацией вокруг нападающего внимательно следит один из представителей немецкой Бундеслиги. В «Роме» готовы рассматривать различные варианты относительно будущего игрока.

Кроме Довбика, потенциально может сменить клуб и Матиас Суле. Аргентинский вингер попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», турецкого «Фенербахче» и нескольких клубов из Саудовской Аравии. Несмотря на значительные средства, потраченные на его трансфер, римляне могут согласиться на продажу в случае выгодного предложения.

Также не утихают слухи о будущем Анхелиньо. Испанские источники сообщают, что «Депортиво» мечтает вернуть левого защитника в свой состав и сделать его одним из ключевых футболистов команды. Впрочем, реализовать такой трансфер будет непросто.