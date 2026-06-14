Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футболист может перейти в Германию
Римская «Рома» может расстаться с украинским футболистом.
По информации итальянских СМИ, одним из футболистов, чье будущее остается неопределенным, является украинский нападающий Артем Довбик. Форвард продолжает привлекать внимание клубов из других чемпионатов, и его уход этим летом не исключается.
Сообщается, что интерес к украинцу проявляют испанские «Вильярреал» и «Бетис». Также за ситуацией вокруг нападающего внимательно следит один из представителей немецкой Бундеслиги. В «Роме» готовы рассматривать различные варианты относительно будущего игрока.
Кроме Довбика, потенциально может сменить клуб и Матиас Суле. Аргентинский вингер попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», турецкого «Фенербахче» и нескольких клубов из Саудовской Аравии. Несмотря на значительные средства, потраченные на его трансфер, римляне могут согласиться на продажу в случае выгодного предложения.
Также не утихают слухи о будущем Анхелиньо. Испанские источники сообщают, что «Депортиво» мечтает вернуть левого защитника в свой состав и сделать его одним из ключевых футболистов команды. Впрочем, реализовать такой трансфер будет непросто.
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