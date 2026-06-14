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Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 20:18 | Обновлено 14 июня 2026, 20:20
516
0

Левый Берег попрощается с защитником

Владимир швец покинет киевский клуб, который вернулся в УПЛ

14 июня 2026, 20:18 | Обновлено 14 июня 2026, 20:20
516
0
Левый Берег попрощается с защитником
Левый Берег. Владимир Швец
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Украинский защитник Владимир Швец покинет «Левый Берег». Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, 22-летний футболист покинет киевский клуб, который вернулся в Украинскую Премьер-лигу, на правах свободного агента – контракт закончится уже 30 июня.

В прошедшем сезоне Владимир Швец защищал цвета второй команды «Левого Берега» – 22 матч на клубном уровне и 1 результативный удар.

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» готовит контракты для вратаря, капитана и сына легенды «Динамо».

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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