Левый Берег попрощается с защитником

Украинский защитник Владимир Швец покинет «Левый Берег». Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, 22-летний футболист покинет киевский клуб, который вернулся в Украинскую Премьер-лигу, на правах свободного агента – контракт закончится уже 30 июня.

В прошедшем сезоне Владимир Швец защищал цвета второй команды «Левого Берега» – 22 матч на клубном уровне и 1 результативный удар.

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» готовит контракты для вратаря, капитана и сына легенды «Динамо».