Украина. Премьер лига14 июня 2026, 20:18 | Обновлено 14 июня 2026, 20:20
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Левый Берег попрощается с защитником
Владимир швец покинет киевский клуб, который вернулся в УПЛ
14 июня 2026, 20:18 | Обновлено 14 июня 2026, 20:20
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Украинский защитник Владимир Швец покинет «Левый Берег». Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.
По информации источника, 22-летний футболист покинет киевский клуб, который вернулся в Украинскую Премьер-лигу, на правах свободного агента – контракт закончится уже 30 июня.
В прошедшем сезоне Владимир Швец защищал цвета второй команды «Левого Берега» – 22 матч на клубном уровне и 1 результативный удар.
Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» готовит контракты для вратаря, капитана и сына легенды «Динамо».
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