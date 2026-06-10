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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 12:36 | Обновлено 10 июня 2026, 12:56
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0

Новичок УПЛ готовит контракты для вратаря, капитана и сына легенды Динамо

После возвращения в элиту «Левый Берег» хочет сохранить творцов успеха

10 июня 2026, 12:36 | Обновлено 10 июня 2026, 12:56
1112
0
Новичок УПЛ готовит контракты для вратаря, капитана и сына легенды Динамо
ФК Левый Берег
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Как стало известно Sport.ua, «Левый Берег» предложит новые контракты основному вратарю Роману Жмурко и двум полузащитникам – капитану команды Евгению Банаде, чей гол в ворота «Александрии» решил судьбу путевки в УПЛ, и Сергею Косовскому, сыну легендарного игрока «Динамо» Виталия Косовского. Действующие соглашения этих футболистов истекают 30 июня.

В завершившемся сезоне 28-летний Жмурко провел 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил всего 11 мячей. При этом 18 раз он оставлял свои ворота в неприкосновенности.

34-летний Банада принял участие в 22 поединках, забив 4 мяча и отдав 2 голевые передачи.

28-летний Косовский имеет следующую статистику: 27 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

Скорее всего, киевский клуб предложит продолжить сотрудничество и полузащитнику Руслану Дедуху. 28-летний футболист начинал сезон в статусе капитана «Левого Берега», но из-за серьезной травмы колена, полученной в середине сентября, провел за первую команду «аистов» всего 8 матчей.

Ранее наставник «Левого Берега» Александр Рябоконь прокомментировал победу над «Александрией» в переходных матчах и выход в УПЛ.

В то же время 29-летний голкипер Максим Механив (7 матчей, 12 пропущенных мячей, 1 клиншит) и 27-летний фланговый игрок Эрнест Астахов (9 матчей), у которых 30 июня также истекают контракты, вряд ли останутся в клубе.

Напомним, после годичной паузы «Левый Берег» возвращается в УПЛ. В переходных матчах за право играть в элите команда Александра Рябоконя взяла верх над «Александрией» (1:1, 1:0).

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Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта Роман Жмурко Евгений Банада Сергей Косовский Виталий Косовский Максим Механив Руслан Дедух Эрнест Астахов инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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