Мбаппе рассказал, сожалеет ли он о своем уходе из ПСЖ
Звездный француз счастлив в Мадриде
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из ПСЖ.
Француз переехал из Парижа в Мадрид в 2024 году в качестве свободного агента. В составе ПСЖ он выступал семь лет.
«Я очень счастлив в Мадриде. Я могу выходить на улицу, иногда без охраны... Я могу жить даже лучше, чем во Франции! Я могу делать то, чего никогда раньше не делал. И это круто. Вот почему я также очень люблю жизнь в Мадриде, вне «Реала», что всегда было моей детской мечтой. Жизнь там для меня гораздо спокойнее. Мне удается делать обычные вещи, и это просто роскошь. Во-первых, я вожу машину (смеется). В Париже это было невозможно. В Мадриде культура другая: люди позволяют тебе немного пожить», – сказал Килиан.
После ухода Мбаппе парижане впервые в истории выиграли Лигу чемпионов, а в следующем сезоне сделали это во второй раз. Также в прошлом году именно игрок ПСЖ Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч».
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