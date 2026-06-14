Мбаппе рассказал, сожалеет ли он о своем уходе из ПСЖ

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из ПСЖ.

Француз переехал из Парижа в Мадрид в 2024 году в качестве свободного агента. В составе ПСЖ он выступал семь лет.

«Я очень счастлив в Мадриде. Я могу выходить на улицу, иногда без охраны... Я могу жить даже лучше, чем во Франции! Я могу делать то, чего никогда раньше не делал. И это круто. Вот почему я также очень люблю жизнь в Мадриде, вне «Реала», что всегда было моей детской мечтой. Жизнь там для меня гораздо спокойнее. Мне удается делать обычные вещи, и это просто роскошь. Во-первых, я вожу машину (смеется). В Париже это было невозможно. В Мадриде культура другая: люди позволяют тебе немного пожить», – сказал Килиан.

После ухода Мбаппе парижане впервые в истории выиграли Лигу чемпионов, а в следующем сезоне сделали это во второй раз. Также в прошлом году именно игрок ПСЖ Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч».