Испания14 июня 2026, 20:56 | Обновлено 14 июня 2026, 20:58
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Экс-полузащитник Реала станет ассистентом Моуриньо в Мадриде
Сами Хедира присоединится к тренерскому штабу португальского специалиста
14 июня 2026, 20:56 | Обновлено 14 июня 2026, 20:58
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Немецкий специалист Сами Хедира а станет ассистентом главного тренера «Реала» Жозе Моуриньо. Об этом сообщает AS.
По информации источника, экс-полузащитник испанского гранда станет ассистентом 65-летнего коуча «сливочных».
Сами Хедира не имеет тренерского опыта: 39-летний специалист ранее работал советником правления «Штутгарта». Карьеру он завершил в 2021 году, последним его клубом в качестве футболиста была «Герта».
Ранее сообщалось о том, что Марк Кукурелья перейдет в «Реал».
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