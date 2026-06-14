Экс-полузащитник Реала станет ассистентом Моуриньо в Мадриде

Немецкий специалист Сами Хедира а станет ассистентом главного тренера «Реала» Жозе Моуриньо. Об этом сообщает AS.

По информации источника, экс-полузащитник испанского гранда станет ассистентом 65-летнего коуча «сливочных».

Сами Хедира не имеет тренерского опыта: 39-летний специалист ранее работал советником правления «Штутгарта». Карьеру он завершил в 2021 году, последним его клубом в качестве футболиста была «Герта».

Ранее сообщалось о том, что Марк Кукурелья перейдет в «Реал».