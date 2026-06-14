Нидерланды имеют самую длинную текущую беспроигрышную серию в группах на ЧМ
«Оранжевые» последний раз проигрывали матч группового этапа в 1994 году на мундиале в США
Нидерланды не проигрывают на групповых этапах чемпионатов мира уже 16 матчей подряд (12 побед и 4 ничьих).
Это самая длинная текущая беспроигрышная серия среди всех сборных.
В последний раз Нидерланды проигрывали на групповом этапе еще в 1994 году на состоявшемся в США чемпионате мира. Тогда нидерландцы уступили сборной Бельгии со счетом 0:1.
Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира (16)
2022
- Катар – 2:0
- Эквадор – 1:1
- Сенегал – 2:0
2014
- Чили – 2:0
- Австралия – 3:2
- Испания – 5:1
2010
- Камерун – 2:1
- Япония – 1:0
- Дания – 2:0
2006
- Аргентина – 0:0
- Кот-д'Ивуар – 2:1
- Сербия и Черногория – 1:0
1998
- Мексика – 2:2
- Южная Корея – 5:0
- Бельгия – 0:0
1994
Марокко – 2:1
Продолжить свою беспроигрышную серию сборная Нидерландов попытается в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Японии.
16 - The Netherlands are unbeaten in their last 16 group stage matches at the FIFA World Cup (W12 D4), the longest current unbeaten run. Their last loss came in 1994 against Belgium in Orlando, Florida (0-1). Steady. pic.twitter.com/3LoueyNEp8— OptaJohan (@OptaJohan) June 14, 2026
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