Нидерланды имеют самую длинную текущую беспроигрышную серию в группах на ЧМ

Нидерланды не проигрывают на групповых этапах чемпионатов мира уже 16 матчей подряд (12 побед и 4 ничьих).

Это самая длинная текущая беспроигрышная серия среди всех сборных.

В последний раз Нидерланды проигрывали на групповом этапе еще в 1994 году на состоявшемся в США чемпионате мира. Тогда нидерландцы уступили сборной Бельгии со счетом 0:1.

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира (16)

2022

Катар – 2:0

Эквадор – 1:1

Сенегал – 2:0

2014

Чили – 2:0

Австралия – 3:2

Испания – 5:1

2010

Камерун – 2:1

Япония – 1:0

Дания – 2:0

2006

Аргентина – 0:0

Кот-д'Ивуар – 2:1

Сербия и Черногория – 1:0

1998

Мексика – 2:2

Южная Корея – 5:0

Бельгия – 0:0

1994

Марокко – 2:1

Продолжить свою беспроигрышную серию сборная Нидерландов попытается в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Японии.