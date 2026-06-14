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  4. Нидерланды имеют самую длинную текущую беспроигрышную серию в группах на ЧМ
Чемпионат мира
14 июня 2026, 19:39 |
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0

Нидерланды имеют самую длинную текущую беспроигрышную серию в группах на ЧМ

«Оранжевые» последний раз проигрывали матч группового этапа в 1994 году на мундиале в США

14 июня 2026, 19:39 |
62
0
Нидерланды имеют самую длинную текущую беспроигрышную серию в группах на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нидерланды не проигрывают на групповых этапах чемпионатов мира уже 16 матчей подряд (12 побед и 4 ничьих).

Это самая длинная текущая беспроигрышная серия среди всех сборных.

В последний раз Нидерланды проигрывали на групповом этапе еще в 1994 году на состоявшемся в США чемпионате мира. Тогда нидерландцы уступили сборной Бельгии со счетом 0:1.

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира (16)

2022

  • Катар – 2:0
  • Эквадор – 1:1
  • Сенегал – 2:0

2014

  • Чили – 2:0
  • Австралия – 3:2
  • Испания – 5:1

2010

  • Камерун – 2:1
  • Япония – 1:0
  • Дания – 2:0

2006

  • Аргентина – 0:0
  • Кот-д'Ивуар – 2:1
  • Сербия и Черногория – 1:0

1998

  • Мексика – 2:2
  • Южная Корея – 5:0
  • Бельгия – 0:0

1994

Марокко – 2:1

Продолжить свою беспроигрышную серию сборная Нидерландов попытается в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Японии.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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