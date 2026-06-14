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Чемпионат мира
14 июня 2026, 18:55 | Обновлено 14 июня 2026, 20:00
853
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Нагельсманн и Адвокат назвали составы на матч ЧМ-2026 Германия – Кюрасао

Встреча первого тура группы Е начнется 14 июня в 20:00 по Киеву

14 июня 2026, 18:55 | Обновлено 14 июня 2026, 20:00
853
1 Comments
Нагельсманн и Адвокат назвали составы на матч ЧМ-2026 Германия – Кюрасао
Юлиан Нагельсманн и Дик Адвокат
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Наставники сборных Германии и Кюрасао – Юлиан Нагельсманн и Дик Адвокат – назвали стартовые составы своих подопечных на матч первого тура группы Е чемпионата мира 2026.

Встреча команд начнется 14 июня в 22:00 по Киеву. Поединок пройдет на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне, Техас (США).

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В одном квартете Германия и Кюрасао выступают вместе с Кот-д'Ивуаром и Эквадором, которые начнут свое очное противостояние в ночь на 15 число (02:00).

Стартовые составы на матч Германия – Кюрасао:

Германия: Нойер, Та, Шлоттербек, Браун, Киммих, Павлович, Зане, Мусиала, Вирц, Нмеча, Хаверц

Кюрасао: Ром, Обиспо, Флоранус, Л. Бакуна, Фонвилл, Базур, Ж. Бакуна, Комененсия, Чонг, Локадия, Хансен

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Нормально ли немцам болеть за этих копченных и Павловичей в составе? Дожились до того что в стартовом составе всего четыре-пять немцев в составе. 
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