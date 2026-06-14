Сборная Англии собрала еще не все неприятности и едва не попала под торнадо
Угроза торнадо сорвала планы сборной Англии
Торнадо и сильный шторм угрожали сорвать первый день сборной Англии в Канзас-Сити, спустя несколько часов после того, как полиция начала расследование возможной кражи бутс и мячей с тренировочной базы.
Когда команда вышла на поле, солнце все еще палило при температуре 30°C, но позже было объявлено предупреждение о торнадо для некоторых районов города, и ожидались грозы. Всем рекомендовали отправиться к укрытия.
Тренировочный лагерь сборной Англии во Флориде был полон проблем с погодой, включая задержку товарищеского матча против Коста-Рики на час из-за грозы и затопленного поля. Футболисты во Флориде испытали на себе самое мощное за 150 лет землетрясение, также около базы произошла стрельба с раненными.
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