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Чемпионат мира
14 июня 2026, 19:17 |
402
0

Сборная Англии собрала еще не все неприятности и едва не попала под торнадо

Угроза торнадо сорвала планы сборной Англии

14 июня 2026, 19:17 |
402
0
Сборная Англии собрала еще не все неприятности и едва не попала под торнадо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии по футболу
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Торнадо и сильный шторм угрожали сорвать первый день сборной Англии в Канзас-Сити, спустя несколько часов после того, как полиция начала расследование возможной кражи бутс и мячей с тренировочной базы.

Когда команда вышла на поле, солнце все еще палило при температуре 30°C, но позже было объявлено предупреждение о торнадо для некоторых районов города, и ожидались грозы. Всем рекомендовали отправиться к укрытия.

Тренировочный лагерь сборной Англии во Флориде был полон проблем с погодой, включая задержку товарищеского матча против Коста-Рики на час из-за грозы и затопленного поля. Футболисты во Флориде испытали на себе самое мощное за 150 лет землетрясение, также около базы произошла стрельба с раненными.

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Руслан Полищук Источник: ITV.com
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