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Англия
13 июня 2026, 12:43 | Обновлено 13 июня 2026, 12:47
244
0

Источник: у сборной Англии перед стартом на ЧМ-2026 украли бутсы и мячи

Инцидент случился во время транспортировки вещей на тренировочную базу

13 июня 2026, 12:43 | Обновлено 13 июня 2026, 12:47
244
0
Источник: у сборной Англии перед стартом на ЧМ-2026 украли бутсы и мячи
Getty Images/Global Images Ukraine
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Преступники похитили значительную часть экипировки сборной Англии во время транспортировки вещей на тренировочную базу на ЧМ-2026 в Канзас-Сити. Были украдены бутсы игроков, футбольные мячи и другие тренировочные вещи.

Двое людей уже задержаны полицией штата Миссури. Этот инцидент произошел во время перевозки груза с футбольным снаряжением в новый лагерь команды.

Большую часть похищенного оборудования уже удалось вернуть, поэтому ожидается, что инцидент не вызовет серьезных перебоев в подготовке команды к чемпионату мира. Футбольная ассоциация Англии пока официально не комментирует ситуацию. Дело передано местным правоохранительным органам.

Полиция Канзас-Сити уже подтвердила, что ведет расследование кражи из транспортного средства команды. Двое подозреваемых находятся под стражей до завершения следственных действий.

Сборная Англии должна прибыть вечером 13 июня в Миссури, где будет готовиться к стартовому матчу чемпионата мира против Хорватии, который пройдет в Далласе.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу кража криминал
Николай Степанов Источник: Sky Sports
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