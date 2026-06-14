Он очень нравится Моуриньо. Реал поборется с Барселоной за Кукурелью

Мадридский «Реал» после назначения Жозе Моуриньо главным тренером отчаянно пытается усилить свой состав, в том числе на позиции левого защитника.

Ранее стало известно, что новый тренер «бланкос» оказался сильно недоволен уровнем игроков, отвечающих за левый фланг обороны в команде. Португалец просил руководство клуба приобрести Риккардо Калафьори из «Арсенала» или Йошко Гвардиола из «Манчестер Сити». После того, как по обоим игрокам «Реал» получил отказ, источник сообщает, что внимание было переведено на левого защитника «Челси» и сборной Испании Марка Кукурелью.

Отмечается, что 27-летний игрок очень нравится Моуриньо. Впрочем, неизвестно, согласятся ли сам игрок и руководство «Челси» на этот переход. Недавно сообщалось, что на Марка нацелилась и «Барселона».

В прошлом сезоне Кукурелья сыграл в составе «синих» 50 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 50 млн евро.