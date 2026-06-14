ОФИЦИАЛЬНО. Ральф Рангник продлил контракт с АФС

Немецкий специалист Ральф Рангник продлил контракт с Австрийским футбольным союзом.

Срок соглашения между 67-летним коучем и организацией рассчитан до лета 2028 года. Ральф Рангник занимает пост главного тренера сборной Австрии.

С командой он работает с 1 июня 2022 года, он сумел вывести австрийцев на чемпионат Европы, где его подопечные дошли до 1/8 финала, а также на чемпионат мира, где Австрия в рамках группового этапа встретится с командами Алжира, Аргентины и Иордании.

Ранее сообщалось о том, что Рангник отказал «Милану».