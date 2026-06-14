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14 июня 2026, 17:51 | Обновлено 14 июня 2026, 17:57
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ОФИЦИАЛЬНО. Ральф Рангник продлил контракт с АФС

Коуч будет работать со сборной Австрии до лета 2028 года

14 июня 2026, 17:51 | Обновлено 14 июня 2026, 17:57
170
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ральф Рангник продлил контракт с АФС
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник
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Немецкий специалист Ральф Рангник продлил контракт с Австрийским футбольным союзом.

Срок соглашения между 67-летним коучем и организацией рассчитан до лета 2028 года. Ральф Рангник занимает пост главного тренера сборной Австрии.

С командой он работает с 1 июня 2022 года, он сумел вывести австрийцев на чемпионат Европы, где его подопечные дошли до 1/8 финала, а также на чемпионат мира, где Австрия в рамках группового этапа встретится с командами Алжира, Аргентины и Иордании.

Ранее сообщалось о том, что Рангник отказал «Милану».

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Ральф Рангник продление контракта сборная Австрии по футболу
Даниил Кирияка Источник
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