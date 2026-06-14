Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Вернидуб – очень фартовый тренер»

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский поделился впечатлениями о выступлениях в луганской «Заре» под руководством Юрия Вернидуба.

Футболист играл за клуб из Луганска на правах аренды в сезоне 2017/18. После этого Андриевский дебютировал в еврокубках и сборной Украины.

«Он доверял мне. Иногда он не ставил меня в основной состав, но чаще я играл. В «Заре» были мои первые еврокубки, оттуда я попал в сборную, поэтому очень благодарен за этот период. Я заметил, что Вернидуб – очень удачливый тренер. Он видит перспективу в футболисте. Кого бы он ни брал, даже иностранцев, то очень редко ошибался в выборе игрока», – сказал Александр.

Сейчас Вернидуб работает в Азербайджане, где тренирует местный «Нефтчи».