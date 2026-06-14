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  4. Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Вернидуб – очень фартовый тренер»
Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 16:25 |
199
0

Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Вернидуб – очень фартовый тренер»

Экс-игрок Зари вспомнил о работе под руководством известного тренера

14 июня 2026, 16:25 |
199
0
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Вернидуб – очень фартовый тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб
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Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский поделился впечатлениями о выступлениях в луганской «Заре» под руководством Юрия Вернидуба.

Футболист играл за клуб из Луганска на правах аренды в сезоне 2017/18. После этого Андриевский дебютировал в еврокубках и сборной Украины.

«Он доверял мне. Иногда он не ставил меня в основной состав, но чаще я играл. В «Заре» были мои первые еврокубки, оттуда я попал в сборную, поэтому очень благодарен за этот период. Я заметил, что Вернидуб – очень удачливый тренер. Он видит перспективу в футболисте. Кого бы он ни брал, даже иностранцев, то очень редко ошибался в выборе игрока», – сказал Александр.

Сейчас Вернидуб работает в Азербайджане, где тренирует местный «Нефтчи».

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Александр Андриевский Юрий Вернидуб Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
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