Украинский хавбек Вакулко сменит клуб. Он будет выступать в еврокубках

28-летний украинский полузащитник «Ордабасы» Юрий Вакулко летом сменит клуб.

Источник сообщает, что бывший игрок «Днепра» и «Кривбасса» в скором времени подпишет контракт с «Астаной». Вакулко предложили годичный контракт.

Столичный клуб намерен заменить украинцем игрока сборной Боснии Ивана Башича, которого планирует выгодно продать. В следующем сезоне «голубо-желтые» будут играть в квалификации Лиги конференций.

В текущем сезоне Вакулко отметился четырьмя голевыми передачами в 16 матчах за «Ордыбас» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает контракт футболиста в 700 тысяч евро.