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  4. Украинский хавбек Вакулко сменит клуб. Он будет выступать в еврокубках
Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 16:08 |
493
0

Украинский хавбек Вакулко сменит клуб. Он будет выступать в еврокубках

Юрий подпишет контракт с Астаной

14 июня 2026, 16:08 |
493
0
Украинский хавбек Вакулко сменит клуб. Он будет выступать в еврокубках
ФК Ордыбасы. Юрий Вакулко
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28-летний украинский полузащитник «Ордабасы» Юрий Вакулко летом сменит клуб.

Источник сообщает, что бывший игрок «Днепра» и «Кривбасса» в скором времени подпишет контракт с «Астаной». Вакулко предложили годичный контракт.

Столичный клуб намерен заменить украинцем игрока сборной Боснии Ивана Башича, которого планирует выгодно продать. В следующем сезоне «голубо-желтые» будут играть в квалификации Лиги конференций.

В текущем сезоне Вакулко отметился четырьмя голевыми передачами в 16 матчах за «Ордыбас» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает контракт футболиста в 700 тысяч евро.

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Андрей Плыгун Источник: ТаТоТаке
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