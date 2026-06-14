Украинский хавбек Вакулко сменит клуб. Он будет выступать в еврокубках
Юрий подпишет контракт с Астаной
28-летний украинский полузащитник «Ордабасы» Юрий Вакулко летом сменит клуб.
Источник сообщает, что бывший игрок «Днепра» и «Кривбасса» в скором времени подпишет контракт с «Астаной». Вакулко предложили годичный контракт.
Столичный клуб намерен заменить украинцем игрока сборной Боснии Ивана Башича, которого планирует выгодно продать. В следующем сезоне «голубо-желтые» будут играть в квалификации Лиги конференций.
В текущем сезоне Вакулко отметился четырьмя голевыми передачами в 16 матчах за «Ордыбас» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает контракт футболиста в 700 тысяч евро.
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