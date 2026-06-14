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  4. Посадит Сафонова на скамейку? ПСЖ направил Бенфике запрос по поводу Трубина
Франция
14 июня 2026, 15:18 | Обновлено 14 июня 2026, 15:23
3075
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Посадит Сафонова на скамейку? ПСЖ направил Бенфике запрос по поводу Трубина

Для ведения переговоров о трансфере парижане отправили Луиша Кампуша

14 июня 2026, 15:18 | Обновлено 14 июня 2026, 15:23
3075
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Посадит Сафонова на скамейку? ПСЖ направил Бенфике запрос по поводу Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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ПСЖ активизировал усилия по потенциальному трансферу 24-летнего вратаря «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина.

Источник сообщает, что на фоне возможного ухода из команды француза Люка Шевалье победитель Лиги чемпионов пытается усилить вратарскую позицию перед началом нового сезона. Отмечается, что в «Бенфику» с соответствующим запросом обратился спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш. Функционер хотел узнать условия потенциальной сделки по трансферу Трубина. Кроме того, парижский клуб проявляет интерес к голкиперу «Порту» Диогу Коште.

На данный момент первым номером ПСЖ является представитель страны 404 Матвей Сафонов. В парижском клубе также играет защитник сборной Украины Илья Забарный.

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Анатолий Трубин Матвей Сафонов ПСЖ чемпионат Франции по футболу чемпионат Португалии по футболу Бенфика Луиш Кампуш трансферы Люка Шевалье Диогу Кошта
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Трубин хочет лавку полировать?
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Назва новини: "Сифон збирає друзів"
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