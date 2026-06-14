ПСЖ активизировал усилия по потенциальному трансферу 24-летнего вратаря «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина.

Источник сообщает, что на фоне возможного ухода из команды француза Люка Шевалье победитель Лиги чемпионов пытается усилить вратарскую позицию перед началом нового сезона. Отмечается, что в «Бенфику» с соответствующим запросом обратился спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш. Функционер хотел узнать условия потенциальной сделки по трансферу Трубина. Кроме того, парижский клуб проявляет интерес к голкиперу «Порту» Диогу Коште.

На данный момент первым номером ПСЖ является представитель страны 404 Матвей Сафонов. В парижском клубе также играет защитник сборной Украины Илья Забарный.