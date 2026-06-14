Трубин пакует чемоданы? Бенфика нашла замену украинцу в сборной Бразилии

Лиссабонская «Бенфика» начала поиски нового вратаря в связи с вероятным уходом из команды украинца Анатолия Трубина.

Португальские СМИ сообщают, что руководство «орлов» определило звезду «Фенербахче» и сборной Бразилии Эдерсона в качестве одного из приоритетных вариантов для замены Трубина. Пока клуб не вступает в переговоры с 32-летним голкипером, который сейчас выступает на ЧМ-2026, однако планирует активизировать контакты с игроком в случае, если Трубин покинет Лиссабон.

Ранее сообщалось об интересе к Анатолию со стороны команд АПЛ. В частности, украинца якобы хотят видеть в своем составе «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Эдерсон является воспитанником «Бенфики». Он играл за первую команду «орлов» с 2015 по 2017 год.