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  4. Трубин пакует чемоданы? Бенфика нашла замену украинцу в сборной Бразилии
Португалия
14 июня 2026, 15:00 |
607
0

Трубин пакует чемоданы? Бенфика нашла замену украинцу в сборной Бразилии

Лиссабонцы проявляют активный интерес к Эдерсону

14 июня 2026, 15:00 |
607
0
Трубин пакует чемоданы? Бенфика нашла замену украинцу в сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон
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Лиссабонская «Бенфика» начала поиски нового вратаря в связи с вероятным уходом из команды украинца Анатолия Трубина.

Португальские СМИ сообщают, что руководство «орлов» определило звезду «Фенербахче» и сборной Бразилии Эдерсона в качестве одного из приоритетных вариантов для замены Трубина. Пока клуб не вступает в переговоры с 32-летним голкипером, который сейчас выступает на ЧМ-2026, однако планирует активизировать контакты с игроком в случае, если Трубин покинет Лиссабон.

Ранее сообщалось об интересе к Анатолию со стороны команд АПЛ. В частности, украинца якобы хотят видеть в своем составе «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Эдерсон является воспитанником «Бенфики». Он играл за первую команду «орлов» с 2015 по 2017 год.

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Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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