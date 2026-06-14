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  4. Миро Мухайм всего минуту не дотянул до «рекорда»
Чемпионат мира
14 июня 2026, 11:51 | Обновлено 14 июня 2026, 11:56
172
0

Миро Мухайм всего минуту не дотянул до «рекорда»

Защитник швейцарцев совершил «самострел» в матче с Катаром на 90+4-й минуте

14 июня 2026, 11:51 | Обновлено 14 июня 2026, 11:56
172
0
Миро Мухайм всего минуту не дотянул до «рекорда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Миро Мухайм
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28-летний защитник сборной Швейцарии Миро Мухайм стал автором одного из самых поздних автоголов в финальных турнирах чемпионатов мира. «Самострел» в матче с Катаром (1:1) он совершил на 4-й компенсированной минуте встречи.

Еще позже забивал в свои ворота только марокканец Азиз Буаддуз на ЧМ-2018 в поединке с Ираном – на 90+5-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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