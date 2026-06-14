Миро Мухайм всего минуту не дотянул до «рекорда»

28-летний защитник сборной Швейцарии Миро Мухайм стал автором одного из самых поздних автоголов в финальных турнирах чемпионатов мира. «Самострел» в матче с Катаром (1:1) он совершил на 4-й компенсированной минуте встречи.

Еще позже забивал в свои ворота только марокканец Азиз Буаддуз на ЧМ-2018 в поединке с Ираном – на 90+5-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ