Чемпионат мира14 июня 2026, 11:51 | Обновлено 14 июня 2026, 11:56
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Миро Мухайм всего минуту не дотянул до «рекорда»
Защитник швейцарцев совершил «самострел» в матче с Катаром на 90+4-й минуте
14 июня 2026, 11:51 | Обновлено 14 июня 2026, 11:56
172
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28-летний защитник сборной Швейцарии Миро Мухайм стал автором одного из самых поздних автоголов в финальных турнирах чемпионатов мира. «Самострел» в матче с Катаром (1:1) он совершил на 4-й компенсированной минуте встречи.
Еще позже забивал в свои ворота только марокканец Азиз Буаддуз на ЧМ-2018 в поединке с Ираном – на 90+5-й.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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