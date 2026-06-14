Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Другие новости
14 июня 2026, 22:02 |
2822
4

В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины

Сирота вернётся из аренды в Турции

14 июня 2026, 22:02 |
2822
4 Comments
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
ФК Динамо. Александр Сирота
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Центральный защитник Александр Сирота в ближайшее время вернётся в «Динамо» (Киев) после завершения аренды в «Амедспоре».

По информации турецких СМИ, срок арендного соглашения 26-летнего защитника истекает 30 июня 2026 года, после чего он вернется в киевский клуб. Сирота присоединился к турецкой команде в конце января и помог ей в борьбе за повышение в классе.

За полсезона украинец провел 16 официальных матчей и отметился одной результативной передачей.

Пока неизвестно, рассчитывает ли тренерский штаб «Динамо» на Сироту в новом сезоне.

Напомним, Сирота является воспитанником «Динамо» и провел за первую команду более 80 официальных матчей, а также вызывался в сборную Украины. Его контракт с киевским клубом остается в силе.

По теме:
Александрия определилась со стартом подготовки
Экс-игрок сборной Украины объяснил уход из тренерского штаба клуба УПЛ
Недавний тренер команды УПЛ близок к назначению в клуб Первой лиги
Александр Сирота Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Бокс | 14 июня 2026, 09:13 0
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом

Джесси Родригес нокаутировал Антонио Варгаса и завоевал титул WBA в весовой категории до 53,5 кг

Динамо нацелилось на подписание бразильского форварда
Футбол | 14 июня 2026, 13:03 31
Динамо нацелилось на подписание бразильского форварда
Динамо нацелилось на подписание бразильского форварда

Карьеру в Киеве может продолжить Данило из «Рейнджерс»

Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Футбол | 14.06.2026, 09:30
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао
Футбол | 14.06.2026, 20:46
ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао
ВИДЕО. Шлоттербек впервые забил за сборную Германии, поразив ворота Кюрасао
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
Бокс | 14.06.2026, 02:32
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
він шульга, тому він може бути конукрентом Михавку і Тіарре. Хоча - Михавка зараз торгують...
Ответить
0
все ж краще зятька
Ответить
-2
Сиротинка, нікому не потрібні "футболісти"  динами. Такі  ,нажаль,  результати роботи академіїї,  започатковані років 10 назад. Сурок вперед- далі буде! Академія -г і вно повне, грошей на трансфери немає , від корита відігнали. Далі тільки 7-10 місце в УПЛ , в кращому випадку.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
12.06.2026, 19:37 1
Волейбол
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
14.06.2026, 06:22
Бокс
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 29
Бокс
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
14.06.2026, 08:24 4
Футбол
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
13.06.2026, 09:17 2
Футбол
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем