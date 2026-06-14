В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины

Центральный защитник Александр Сирота в ближайшее время вернётся в «Динамо» (Киев) после завершения аренды в «Амедспоре».

По информации турецких СМИ, срок арендного соглашения 26-летнего защитника истекает 30 июня 2026 года, после чего он вернется в киевский клуб. Сирота присоединился к турецкой команде в конце января и помог ей в борьбе за повышение в классе.

За полсезона украинец провел 16 официальных матчей и отметился одной результативной передачей.

Пока неизвестно, рассчитывает ли тренерский штаб «Динамо» на Сироту в новом сезоне.

Напомним, Сирота является воспитанником «Динамо» и провел за первую команду более 80 официальных матчей, а также вызывался в сборную Украины. Его контракт с киевским клубом остается в силе.