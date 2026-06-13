Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Яцык станет игроком «Металлиста 1925»
Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык в ближайшее время станет полноправным игроком харьковского «Металлиста 1925».
По имеющейся информации, стороны уже завершили согласование всех деталей будущего перехода. Харьковский клуб также договорился с футболистом об условиях личного контракта, поэтому для завершения сделки остались лишь формальные процедуры.
Ожидается, что о трансфере будет объявлено официально в ближайшие дни. Именно из-за предстоящей смены клуба 23-летний полузащитник не проходил медицинское обследование вместе с игроками «Динамо» перед стартом летней подготовки.
Сообщается, что медосмотр футболист пройдет уже как будущий игрок «Металлиста 1925», после чего стороны окончательно оформят все необходимые документы.
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