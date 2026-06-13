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  4. Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 20:02 |
2648
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Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту

Яцык станет игроком «Металлиста 1925»

13 июня 2026, 20:02 |
2648
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Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
ФК Динамо. Александр Яцык
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Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык в ближайшее время станет полноправным игроком харьковского «Металлиста 1925».

По имеющейся информации, стороны уже завершили согласование всех деталей будущего перехода. Харьковский клуб также договорился с футболистом об условиях личного контракта, поэтому для завершения сделки остались лишь формальные процедуры.

Ожидается, что о трансфере будет объявлено официально в ближайшие дни. Именно из-за предстоящей смены клуба 23-летний полузащитник не проходил медицинское обследование вместе с игроками «Динамо» перед стартом летней подготовки.

Сообщается, что медосмотр футболист пройдет уже как будущий игрок «Металлиста 1925», после чего стороны окончательно оформят все необходимые документы.

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Александр Яцык Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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