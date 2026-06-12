Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Михавко интересует «Бенфику»
Центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в сферу интересов одного из грандов португальского футбола.
По информации Transfer Radar, «Бенфика» внимательно следит за прогрессом 20-летнего защитника и рассматривает его в числе кандидатов для усиления оборонительной линии команды.
Сообщается, что лиссабонский клуб уже длительное время собирает информацию об украинце. В то же время интерес к Михавко проявляют и несколько других европейских клубов, что может заставить «орлов» активизировать работу над потенциальным трансфером.
В прошлом сезоне Михавко провел 39 матчей, в которых сумел забить шесть голов.
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