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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 22:17 |
3380
0

Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону

Михавко интересует «Бенфику»

12 июня 2026, 22:17 |
3380
0
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко
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Центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в сферу интересов одного из грандов португальского футбола.

По информации Transfer Radar, «Бенфика» внимательно следит за прогрессом 20-летнего защитника и рассматривает его в числе кандидатов для усиления оборонительной линии команды.

Сообщается, что лиссабонский клуб уже длительное время собирает информацию об украинце. В то же время интерес к Михавко проявляют и несколько других европейских клубов, что может заставить «орлов» активизировать работу над потенциальным трансфером.

В прошлом сезоне Михавко провел 39 матчей, в которых сумел забить шесть голов.

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Тарас Михавко Динамо Киев Бенфика трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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