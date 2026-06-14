«Оборона фаворита не устоит». Бабич – о матче Германия – Кюрасао

Сегодня, 14 июня в борьбу на чемпионате мира вступает сборная Германии, четырехкратный чемпион мира. Правда, на двух последних форумах эта сборная, мягко говоря, провалилась, не удосужившись даже выйти из группы.

Смогут ли подопечные Юлиана Нагельсмана, который возглавлял немцев и на прошлом Мундиале нарушить эту традицию, сайту Sport.ua рассказал наш эксперт, известный тренер Александр Бабич.

– Александр Александрович, Германия провалила два последних чемпионата мира. Чего ждать от этой сборной на текущем Мундиале?

– Как бы ни выступила эта сборная на чемпионате мира, на следующем турнире она все равно будет считаться в числе фаворитов, поскольку это Германия. Что касается предстоящего форума, то немецкой команде я прогнозирую как минимум выход в полуфинал.

– В компании с Германией выступят Кюрасао, Кот-д’Ивуар и Эквадор. Какая сборная для вас номер два в этом квартете?

– На мой взгляд, Эквадор, а Кюрасао и Кот-д’Ивуар будут вести борьбу за третье место, которое также может стать проходным в плей-офф.

– Будущего соперника немцев сборную Кюрасао возглавляет авторитетный наставник Дик Адвокат. Это добавляет команде силы и авторитета?

– 100 процентов. Кюрасао уверенно вышли на свой первый в истории чемпионат мира, поэтому для них это уже является большим успехом. Тем не мене, опыт нидердландского наставника, без сомнения, станет важнейшим фактором в игре этой сборной. Считаю, что никому легко против Кюрасао не будет.

– Способна ли эта сборная в предстоящем поединке удивить авторитетного соперника?

– Не знаю, на счет удивить, но, как я сказал, легко немцам не будет. Кюрасао, уверен, сделает максимум, чтобы поставить в неудобное положение авторитетного соперника. Большинство футболистов команды Дика Адвоката выступает в Европе. На нее, в отличии от Германии, не будет давить результат. С таким наставником, уверен, коллектив хорошо подготовлен тактически. Часто они играют по нидерландской схеме – 4 – 3 – 3. Но в данном случае, наверняка будут действовать по запасному варианту – 5 – 3 – 2,. А это говорит о том, что акцент будет сделан на оборону с перспективой выхода в контратаки. Но вот хватит ли мастерства использовать свои шансы, а они точно будут, вопрос.

– Каким будет ваш прогноз на этот поединок?

– Одна из основных задач для Кюрасао – забить свой первый гол на чемпионате мира. И мне кажется, что оборона Германии не устоит в этом плане. Однако в целом подопечные Юлиана Нагельсмана – фавориты. Снова-таки, вопрос состоит в том, насколько быстро немцам удастся расшатать оборону противника. Что касается итогового результата, то поставлю – 3:1 а в пользу немцев.