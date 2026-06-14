Сборная Марокко продолжила безвыигрышную серию на чемпионатах мира

Безвыигрышная серия сборной Марокко в стартовых поединках чемпионатов мира достигла 7 матчей.

В этот раз марокканцы не смогли победить сборную Бразилии в стартовой игре ЧМ-2026.

Сборная Марокко в 7 стартовых матчах мундиалей 4 раза сыграла вничью и трижды терпела поражение.

Вспомним все первые поединки марокканцев на чемпионатах мира.

Все стартовые матчи сборной Марокко на чемпионатах мира

2026: Бразилия – 1:1

2022: Хорватия – 0:0

2018: Иран – 0:1

1998: Норвегия – 2:2

1994: Бельгия – 0:1

1986: Польша – 0:0

1970: ФРГ – 1:2