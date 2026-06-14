Сборная Марокко продолжила безвыигрышную серию на чемпионатах мира
Марокканцы никогда не побеждали в первых матчах мировых первенств
Безвыигрышная серия сборной Марокко в стартовых поединках чемпионатов мира достигла 7 матчей.
В этот раз марокканцы не смогли победить сборную Бразилии в стартовой игре ЧМ-2026.
Сборная Марокко в 7 стартовых матчах мундиалей 4 раза сыграла вничью и трижды терпела поражение.
Вспомним все первые поединки марокканцев на чемпионатах мира.
Все стартовые матчи сборной Марокко на чемпионатах мира
- 2026: Бразилия – 1:1
- 2022: Хорватия – 0:0
- 2018: Иран – 0:1
- 1998: Норвегия – 2:2
- 1994: Бельгия – 0:1
- 1986: Польша – 0:0
- 1970: ФРГ – 1:2
🇲🇦 Marrocos manteve a tradição: nunca venceu o 1.º jogo disputado num Mundial – 4 empates e 3 derrotas:— Playmaker (@playmaker_PT) June 14, 2026
1970 Alemanha, 1-2
1986 Polónia, 0-0
1994 Bélgica, 0-1
1998 Noruega, 2-2
2018 Irão, 0-1
2022 Croácia, 0-0
2026 Brasil, 1-1 pic.twitter.com/xVzpuDAOec
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