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Чемпионат мира
14 июня 2026, 10:37 | Обновлено 14 июня 2026, 10:38
83
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Сборная Марокко продолжила безвыигрышную серию на чемпионатах мира

Марокканцы никогда не побеждали в первых матчах мировых первенств

14 июня 2026, 10:37 | Обновлено 14 июня 2026, 10:38
83
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Сборная Марокко продолжила безвыигрышную серию на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Безвыигрышная серия сборной Марокко в стартовых поединках чемпионатов мира достигла 7 матчей.

В этот раз марокканцы не смогли победить сборную Бразилии в стартовой игре ЧМ-2026.

Сборная Марокко в 7 стартовых матчах мундиалей 4 раза сыграла вничью и трижды терпела поражение.

Вспомним все первые поединки марокканцев на чемпионатах мира.

Все стартовые матчи сборной Марокко на чемпионатах мира

  • 2026: Бразилия – 1:1
  • 2022: Хорватия – 0:0
  • 2018: Иран – 0:1
  • 1998: Норвегия – 2:2
  • 1994: Бельгия – 0:1
  • 1986: Польша – 0:0
  • 1970: ФРГ – 1:2
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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та не програли же, рівному собі супернику.
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