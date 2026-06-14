Юбилеи Винисиуса. Чем запомнился матч Бразилия – Марокко
Вспомним, какие рекорды и достижения были зафиксированы в этой игре
Матч между сборными Бразилии и Марокко в первом туре ЧМ-2026, завершившийся со счетом 1:1, запомнился интересными статистическими фактами.
Бразилия продолжила свою беспроигрышную серию в стартовых матчах чемпионатов мира до 21 (начиная с 1938 года).
Марроканец Исмаэль Сайбари стал вторым игроком ПСВ в истории, забившим гол в ворота сборной Бразилии на чемпионате мира. Первым был футболист сборной Нидерландов Джорджинио Вейналдум в 2014 году.
Винисиус Жуниор забил юбилейный 10-й гол за сборную Бразилии в своем 50-м юбилейном матче за национальную команду.
Также Винисиус стал автором 79-го гола игроков Реала на чемпионатах мира. По этому показателю мадридцы сравнялись с рекордсменом соревнований Баварией (также 79).
2 - Ismael Saibari is the second PSV player to score against Brazil on the FIFA World Cup, after Georginio Wijnaldum in 2014.— OptaJohan (@OptaJohan) June 13, 2026
Chip. pic.twitter.com/lKFzqvW0IU
Vini Jr’s goal against Morocco is his 10th for Brazil 🇧🇷— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 13, 2026
It comes on his 50th appearance for his country 👏 pic.twitter.com/7TE3IhBJLJ
79 - El @realmadrid (79) es el club cuyos jugadores han marcado más goles en la historia de la @fifaworldcup_es junto al @FCBayern (también 79). Clásico. pic.twitter.com/31KqDxS3Nm— OptaJose (@OptaJose) June 13, 2026
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