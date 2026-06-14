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Чемпионат мира
14 июня 2026, 10:26 | Обновлено 14 июня 2026, 10:27
134
0

Юбилеи Винисиуса. Чем запомнился матч Бразилия – Марокко

Вспомним, какие рекорды и достижения были зафиксированы в этой игре

14 июня 2026, 10:26 | Обновлено 14 июня 2026, 10:27
134
0
Юбилеи Винисиуса. Чем запомнился матч Бразилия – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Матч между сборными Бразилии и Марокко в первом туре ЧМ-2026, завершившийся со счетом 1:1, запомнился интересными статистическими фактами.

Бразилия продолжила свою беспроигрышную серию в стартовых матчах чемпионатов мира до 21 (начиная с 1938 года).

Марроканец Исмаэль Сайбари стал вторым игроком ПСВ в истории, забившим гол в ворота сборной Бразилии на чемпионате мира. Первым был футболист сборной Нидерландов Джорджинио Вейналдум в 2014 году.

Винисиус Жуниор забил юбилейный 10-й гол за сборную Бразилии в своем 50-м юбилейном матче за национальную команду.

Также Винисиус стал автором 79-го гола игроков Реала на чемпионатах мира. По этому показателю мадридцы сравнялись с рекордсменом соревнований Баварией (также 79).

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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