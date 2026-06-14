ФОТО. Не голкипер. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Австралия – Турция
Награду по итогам поединка (2:0) получил автор первого забитого мяча Нестори Иранкунда
14 июня сборная Австралии неожиданно переиграла Турцию в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026 – 2:0.
После финального свистка болельщики выбрали лучшего игрока поединка – им стал автор первого забитого мяча Нестори Иранкунда.
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Эту индивидуальную награду вполне могл получить голкипер австралийцев Патрик Бич, который оформил восемь сейвов и сыграл ключевую роль в победе команды.
В одном квартете Турция и Австралия выступают вместе с США и Парагваем – днем ранее американцы разбили соперников 4:1.
ЧМ-2026. Группа В
Первый тур. 14 июня
Австралия – Турция – 2:0
Голы: Иранкунда, 27, Меткалф, 75
ФОТО. Не голкипер. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Австралия – Турция
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