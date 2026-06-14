14 июня сборная Австралии неожиданно переиграла Турцию в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026 – 2:0.

После финального свистка болельщики выбрали лучшего игрока поединка – им стал автор первого забитого мяча Нестори Иранкунда.

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Эту индивидуальную награду вполне могл получить голкипер австралийцев Патрик Бич, который оформил восемь сейвов и сыграл ключевую роль в победе команды.

В одном квартете Турция и Австралия выступают вместе с США и Парагваем – днем ранее американцы разбили соперников 4:1.

ЧМ-2026. Группа В

Первый тур. 14 июня

Австралия – Турция – 2:0

Голы: Иранкунда, 27, Меткалф, 75

ФОТО. Не голкипер. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Австралия – Турция