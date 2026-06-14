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Чемпионат мира
14 июня 2026, 05:56 | Обновлено 14 июня 2026, 05:57
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Австралия vs Турция. Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира

Встреча первого тура группы D начнется 14 июня в 07:00 по Киеву

14 июня 2026, 05:56 | Обновлено 14 июня 2026, 05:57
70
0
Австралия vs Турция. Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира
Тони Попович и Винченцо Монтелла
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Наставники сборных Австралии и Турции – Тони Попович и Винченцо Монтелла соответственно – назвали стартовые составых своих подопечных на матч первого тура группы D чемпионата мира 2026.

Все главные звезды турецкой команды выйдут на поле с первых минут – Мерих Демираль, Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Оркун Кекчю, Барыш Йылмаз и Керем Актюркоглу. Разве Кенан Йылдыз остался в резерве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете австралийцы и турки выступают вместе с США и Парагваем.

Встреча Австралии и Турции состоится 14 июня и начнется в 22:00 по Киеву на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада.

Стартовые составы на матч Австралия – Турция:

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Винченцо Монтелла стартовые составы сборная Австралии по футболу сборная Турции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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