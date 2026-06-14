Австралия vs Турция. Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира

Наставники сборных Австралии и Турции – Тони Попович и Винченцо Монтелла соответственно – назвали стартовые составых своих подопечных на матч первого тура группы D чемпионата мира 2026.

Все главные звезды турецкой команды выйдут на поле с первых минут – Мерих Демираль, Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Оркун Кекчю, Барыш Йылмаз и Керем Актюркоглу. Разве Кенан Йылдыз остался в резерве.

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В одном квартете австралийцы и турки выступают вместе с США и Парагваем.

Встреча Австралии и Турции состоится 14 июня и начнется в 22:00 по Киеву на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада.

Стартовые составы на матч Австралия – Турция: