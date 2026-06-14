ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Гаити – Шотландия
Встреча первого тура группы С начнется в ночь на 14 июня в 04:00 по Киеву
Тренеры сборных Гаити и Шотландии – Себастьян Минье и Стив Кларк – определились со стартовыми составами на матч первого тура группы C чемпионата мира 2026.
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Местом встречи станет арена «Бостон Стэдиум» в американском Фоксборо. Старт матча – в 04:00 по киевскому времени.
Сборная Гаити во второй раз в своей истории сыграет на чемпионате мира, тогда как Шотландия в девятый раз выступит на мундиале.
Ранее команды ни разу не встречались между собой на футбольном поле.
Стартовые составы на матч Гаити – Шотландия:
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