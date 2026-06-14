Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Гаити – Шотландия
Чемпионат мира
14 июня 2026, 02:54 | Обновлено 14 июня 2026, 04:04
100
0

ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Гаити – Шотландия

Встреча первого тура группы С начнется в ночь на 14 июня в 04:00 по Киеву

14 июня 2026, 02:54 | Обновлено 14 июня 2026, 04:04
100
0
ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Гаити – Шотландия
Себастьян Минье и Стив Кларк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Тренеры сборных Гаити и Шотландии – Себастьян Минье и Стив Кларк – определились со стартовыми составами на матч первого тура группы C чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом встречи станет арена «Бостон Стэдиум» в американском Фоксборо. Старт матча – в 04:00 по киевскому времени.

Сборная Гаити во второй раз в своей истории сыграет на чемпионате мира, тогда как Шотландия в девятый раз выступит на мундиале.

Ранее команды ни разу не встречались между собой на футбольном поле.

Стартовые составы на матч Гаити – Шотландия:

По теме:
Гаити – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Форвард сборной Бразилии признался, что помешало в матче с Марокко
Мурат Якин пояснил, почему Швейцария упустила победу над Катаром в матче ЧМ
сборная Шотландии по футболу сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
Футбол | 13 июня 2026, 06:45 0
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча первого тура группы D чемпионата мира 2026

Йожеф Сабо огорчил болельщиков Полесья
Футбол | 14 июня 2026, 03:32 0
Йожеф Сабо огорчил болельщиков Полесья
Йожеф Сабо огорчил болельщиков Полесья

Тренер считает, что житомирскому клубу будет сложно на евроарене

Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Футбол | 13.06.2026, 11:04
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
Футбол | 13.06.2026, 23:18
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Футбол | 13.06.2026, 20:43
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
12.06.2026, 12:57 12
Волейбол
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 25
Бокс
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 10
Футбол
Беринчик не захотел возвращаться в бокс и перешел в другой вид спорта
Беринчик не захотел возвращаться в бокс и перешел в другой вид спорта
12.06.2026, 02:32
Бокс
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
12.06.2026, 09:45 15
Футбол
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
12.06.2026, 09:41 5
Футбол
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем