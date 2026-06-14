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Чемпионат мира
14 июня 2026, 01:28 | Обновлено 14 июня 2026, 01:29
31
0

Легенда Папа Карло. Анчелотти дебютировал на ЧМ как тренер

Итальянец попытается завоевать со сборной Бразилии желанный трофей

14 июня 2026, 01:28 | Обновлено 14 июня 2026, 01:29
31
0
Легенда Папа Карло. Анчелотти дебютировал на ЧМ как тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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67-летний итальянский тренер Карло Анчелотти дебютировал на чемпионате мира в качестве тренера.

Первый шаг на мундиале коуч сделал во главе сборной Бразилии, которая встречалась со сборной Марокко в первом туре группы C чемпионата мира 2026.

Сборная Бразилии стала первой национальной командой в тренерской карьере Карло. Почти всю свою карьеру Анчелотти посвятил клубам.

Впрочем, тренерская карьера Анчелотти стартовала с трехлетней работы в штабе сборной Италии, где он был ассистентом главного тренера. Однако до роли главного специалиста Анчелотти так и не дошел.

Соперниками сборной Бразилии в группе C, помимо Марокко, станут Шотландия и Гаити.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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