Легенда Папа Карло. Анчелотти дебютировал на ЧМ как тренер

67-летний итальянский тренер Карло Анчелотти дебютировал на чемпионате мира в качестве тренера.

Первый шаг на мундиале коуч сделал во главе сборной Бразилии, которая встречалась со сборной Марокко в первом туре группы C чемпионата мира 2026.

Сборная Бразилии стала первой национальной командой в тренерской карьере Карло. Почти всю свою карьеру Анчелотти посвятил клубам.

Впрочем, тренерская карьера Анчелотти стартовала с трехлетней работы в штабе сборной Италии, где он был ассистентом главного тренера. Однако до роли главного специалиста Анчелотти так и не дошел.

Соперниками сборной Бразилии в группе C, помимо Марокко, станут Шотландия и Гаити.