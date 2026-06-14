23-й мундиаль. Бразилия – единственная сборная, сыгравшая на всех ЧМ
Вспомним топ-5 сборных с наибольшим количеством сыгранных мировых первенств
Матчем против сборной Марокко сборная Бразилии начинает свой 23-й чемпионат мира.
Бразильцы являются единственной сборной, участвовавшей в каждом розыгрыше турнира.
Ближайшим преследователем южноамериканцев является сборная Германии, которая сыграет на 21-м мундиале (включая сборную ФРГ).
Вспомним топ-5 сборных с наибольшим количеством проведенных чемпионатов мира.
Сборные с наибольшим количеством участия на чемпионатах мира (включая ЧМ-2026)
- 23 – Бразилия
- 21 – Германия
- 19 – Аргентина
- 18 – Италия
- 18 – Мексика
🇧🇷 23 World Cups. 23 appearances.— SPORF (@Sporf) June 12, 2026
Brazil remain the only nation to have never missed a World Cup. 🏆👏 pic.twitter.com/5QnTBng8A8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В конце поединка первого тура группы B ничью катарцам принес Буалем Хухи
Бражко и Волошин поженились в один день