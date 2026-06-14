23-й мундиаль. Бразилия – единственная сборная, сыгравшая на всех ЧМ

Сборные с наибольшим количеством участия на чемпионатах мира (включая ЧМ-2026)

Вспомним топ-5 сборных с наибольшим количеством проведенных чемпионатов мира.

Ближайшим преследователем южноамериканцев является сборная Германии, которая сыграет на 21-м мундиале (включая сборную ФРГ).

Матчем против сборной Марокко сборная Бразилии начинает свой 23-й чемпионат мира.

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