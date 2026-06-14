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Чемпионат мира
14 июня 2026, 00:49 | Обновлено 14 июня 2026, 00:58
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23-й мундиаль. Бразилия – единственная сборная, сыгравшая на всех ЧМ

Вспомним топ-5 сборных с наибольшим количеством сыгранных мировых первенств

14 июня 2026, 00:49 | Обновлено 14 июня 2026, 00:58
50
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23-й мундиаль. Бразилия – единственная сборная, сыгравшая на всех ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Матчем против сборной Марокко сборная Бразилии начинает свой 23-й чемпионат мира.

Бразильцы являются единственной сборной, участвовавшей в каждом розыгрыше турнира.

Ближайшим преследователем южноамериканцев является сборная Германии, которая сыграет на 21-м мундиале (включая сборную ФРГ).

Вспомним топ-5 сборных с наибольшим количеством проведенных чемпионатов мира.

Сборные с наибольшим количеством участия на чемпионатах мира (включая ЧМ-2026)

  • 23 – Бразилия
  • 21 – Германия
  • 19 – Аргентина
  • 18 – Италия
  • 18 – Мексика
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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