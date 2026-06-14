ВИДЕО. Как Катар шокировал Швейцарию, вырвав ничью на 90+4-й в матче ЧМ-26

13 июня сборная Катара вырвала ничью у Швейцарии в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026 – 1:1.

Спасительный гол на 90+4-й минуте забил защитник катарской команды Буалем Хухи, выиграв верховую борьбу у соперника и точно пробив по воротам.

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У Швейцарии автором единственного гола в этом поединке стал Брель Эмболо, который реализовал пенальти на 17-й минуте.

В одном квартете Катар и Швейцария играют вместе со сборными Канады и Боснии, которые 12 числа расписали ничью 1:1.

❗️ ВИДЕО. Как Катар шокировал Швейцарию, вырвал ничью на 90+4-й в матче ЧМ-26

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine