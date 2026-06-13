ФОТО. Жена Забарного показала роскошное празднование дня рождения
Ангелина Забарная встретила 24-летие в Токио и собрала волну комплиментов в сети
Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась новыми фотографиями из Японии по случаю своего дня рождения.
В Instagram Ангелина опубликовала серию ярких снимков из Токио, где позирует в эффектном платье на улицах японской столицы, а также показала роскошный букет цветов.
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В подписи к публикации Забарная написала: «Встречаю свои 24 года в Токио. Безгранично благодарна за жизнь, которой живу, за людей, которые меня окружают, и за все уроки, которые привели меня сюда».
Подписчики также присоединились к поздравлениям, пожелав имениннице счастья, любви, здоровья и новых ярких впечатлений.
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