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13 июня 2026, 22:51 | Обновлено 13 июня 2026, 23:01
793
0

ФОТО. Жена Забарного показала роскошное празднование дня рождения

Ангелина Забарная встретила 24-летие в Токио и собрала волну комплиментов в сети

13 июня 2026, 22:51 | Обновлено 13 июня 2026, 23:01
793
0
ФОТО. Жена Забарного показала роскошное празднование дня рождения
Instagram. Ангелина Забарная
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Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – поделилась новыми фотографиями из Японии по случаю своего дня рождения.

В Instagram Ангелина опубликовала серию ярких снимков из Токио, где позирует в эффектном платье на улицах японской столицы, а также показала роскошный букет цветов.

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В подписи к публикации Забарная написала: «Встречаю свои 24 года в Токио. Безгранично благодарна за жизнь, которой живу, за людей, которые меня окружают, и за все уроки, которые привели меня сюда».

Подписчики также присоединились к поздравлениям, пожелав имениннице счастья, любви, здоровья и новых ярких впечатлений.

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фото Ангелина Забарная Илья Забарный lifestyle девушки день рождения
Максим Лапченко Источник: Instagram
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