ФОТО. Жена Забарного показала роскошное празднование дня рождения

Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась новыми фотографиями из Японии по случаю своего дня рождения.

В Instagram Ангелина опубликовала серию ярких снимков из Токио, где позирует в эффектном платье на улицах японской столицы, а также показала роскошный букет цветов.

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В подписи к публикации Забарная написала: «Встречаю свои 24 года в Токио. Безгранично благодарна за жизнь, которой живу, за людей, которые меня окружают, и за все уроки, которые привели меня сюда».

Подписчики также присоединились к поздравлениям, пожелав имениннице счастья, любви, здоровья и новых ярких впечатлений.