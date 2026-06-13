Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Ради него вы переплачиваете за билеты на ЧМ»

Бывший нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович назвал Ламина Ямаля тем футболистом, за игрой которого он больше всего хочет наблюдать на чемпионате мира 2026 года.

«Ламин Ямаль – особенный игрок. Он тот, ради которого вы платите так много за билеты, игрок, ради которого вы приходите на стадион, и благодаря которому вы можете просто наслаждаться игрой».

«По телевизору он выглядит особенным и очень хорошо, – добавил Ибрагимович. – Но вблизи он еще более особенный. В 18 лет это невероятно. Каждый раз, когда он касается мяча, видно, что он другой. Его контроль мяча, дриблинг, умение забивать голы… поэтому все мои надежды на отличную игру возложены на него».

В прошлом сезоне испанец забил 24 гола и отдал 18 результативных передач в 45 матчах во всех соревнованиях.