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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Ради него вы переплачиваете за билеты на ЧМ»
Чемпионат мира
13 июня 2026, 22:03 |
760
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Ради него вы переплачиваете за билеты на ЧМ»

Златан Ибрагимович нахваливает Ламина Ямаля

13 июня 2026, 22:03 |
760
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Ради него вы переплачиваете за билеты на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Бывший нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович назвал Ламина Ямаля тем футболистом, за игрой которого он больше всего хочет наблюдать на чемпионате мира 2026 года.

«Ламин Ямаль – особенный игрок. Он тот, ради которого вы платите так много за билеты, игрок, ради которого вы приходите на стадион, и благодаря которому вы можете просто наслаждаться игрой».

«По телевизору он выглядит особенным и очень хорошо, – добавил Ибрагимович. – Но вблизи он еще более особенный. В 18 лет это невероятно. Каждый раз, когда он касается мяча, видно, что он другой. Его контроль мяча, дриблинг, умение забивать голы… поэтому все мои надежды на отличную игру возложены на него».

В прошлом сезоне испанец забил 24 гола и отдал 18 результативных передач в 45 матчах во всех соревнованиях.

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Златан Ибрагимович Барселона Ламин Ямаль сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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