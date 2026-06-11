Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания выдыхает. Лидер вернулся и готовится к старту ЧМ-2026
Чемпионат мира
11 июня 2026, 19:15 |
648
1

Испания выдыхает. Лидер вернулся и готовится к старту ЧМ-2026

Ламин Ямаль восстановился после травмы

11 июня 2026, 19:15 |
648
1 Comments
Испания выдыхает. Лидер вернулся и готовится к старту ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Хорошие новости для главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте и болельщиков «фурии рохи». Полузащитник Ламин Ямаль сегодня возвращается в общую группу национальной команды в преддверии старта чемпионата мира.

Полтора месяца назад вингер «Барселоны» Ламин Ямаль получил разрыв подколенного сухожилия левой ноги и пропустил завершение клубного сезона. Сразу после удара с 11-метровой отметки в матче с «Сельтой» испанец почувствовал резкую боль в ноге, упал на газон и был вынужден попросить экстренную замену.

В прошлом сезоне Ямаль забил 24 гола и оформил 18 ассистов в 45 матчах за «Барселону». Первый матч сборная Испании проведет 15 июня против Кабо-Верде.

По теме:
Коуч сборной ЮАР: «Преимущество для них. Они самая сильная команда группы»
Тренеры сборных на ЧМ-2026, игравшие на мундиалях в статусе футболистов
ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 11 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Луис де ла Фуэнте Ламин Ямаль Барселона сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
Волейбол | 11 июня 2026, 13:30 14
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций

«Сине-желтые» в четырёх сетах справились с хозяевами площадки

ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Футбол | 11 июня 2026, 08:43 11
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма

Украинца может подписать «Ливерпуль»

Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Футбол | 11.06.2026, 12:02
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
УЕФА доверил топ-матч судье, которого не пустили в США
Футбол | 11.06.2026, 18:24
УЕФА доверил топ-матч судье, которого не пустили в США
УЕФА доверил топ-матч судье, которого не пустили в США
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Бокс | 11.06.2026, 09:22
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну коли оце лідер , то можемо  не переживати. Знову здадуть гру одній із приймальних  чемпіонат командам, так само як русні в 2018 році. Фальшиві переможці  Евро  з рукою  Кукарелью будуть опущені  як на минулих  чемпіонатах  світу
Ответить
0
Популярные новости
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 3
Бокс
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 51
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
10.06.2026, 06:23 7
Футбол
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
10.06.2026, 02:35
Волейбол
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
10.06.2026, 11:09 33
Футбол
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем