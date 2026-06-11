Испания выдыхает. Лидер вернулся и готовится к старту ЧМ-2026
Ламин Ямаль восстановился после травмы
Хорошие новости для главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте и болельщиков «фурии рохи». Полузащитник Ламин Ямаль сегодня возвращается в общую группу национальной команды в преддверии старта чемпионата мира.
Полтора месяца назад вингер «Барселоны» Ламин Ямаль получил разрыв подколенного сухожилия левой ноги и пропустил завершение клубного сезона. Сразу после удара с 11-метровой отметки в матче с «Сельтой» испанец почувствовал резкую боль в ноге, упал на газон и был вынужден попросить экстренную замену.
В прошлом сезоне Ямаль забил 24 гола и оформил 18 ассистов в 45 матчах за «Барселону». Первый матч сборная Испании проведет 15 июня против Кабо-Верде.
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