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  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Думал, что выиграю Золотой мяч в 2025 году»
Испания
07 июня 2026, 20:37 |
278
0

Ламин ЯМАЛЬ: «Думал, что выиграю Золотой мяч в 2025 году»

Ламин Ямаль считает, что поражение в борьбе с Усманом Дембеле пошло ему на пользу

07 июня 2026, 20:37 |
278
0
Ламин ЯМАЛЬ: «Думал, что выиграю Золотой мяч в 2025 году»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль был уверен, что выиграет «Золотой мяч» 2025 года.

«Я думал, что выиграю «Золотой мяч» в тот день в 2025 году из-за многих обстоятельств. Оглядываясь назад, я думаю, что победа Дембеле пошла мне на пользу», – заявил 18-летний испанец.

«Помимо того, что это помогло мне лично расти, я не думаю, что это было подходящее время для моей победы, потому что я был еще совсем ребенком и, вероятно, не до конца понимал, что значит получить «Золотой мяч». Посмотрим, станет ли этот год моим», – добавил Ламин Ямаль.

В 45 матчах прошлого сезона за «Барселону» вингер забил 24 гола и оформил 18 ассистов.

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Барселона сборная Испании по футболу Ламин Ямаль Усман Дембеле чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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