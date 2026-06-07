Ламин ЯМАЛЬ: «Думал, что выиграю Золотой мяч в 2025 году»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль был уверен, что выиграет «Золотой мяч» 2025 года.

«Я думал, что выиграю «Золотой мяч» в тот день в 2025 году из-за многих обстоятельств. Оглядываясь назад, я думаю, что победа Дембеле пошла мне на пользу», – заявил 18-летний испанец.

«Помимо того, что это помогло мне лично расти, я не думаю, что это было подходящее время для моей победы, потому что я был еще совсем ребенком и, вероятно, не до конца понимал, что значит получить «Золотой мяч». Посмотрим, станет ли этот год моим», – добавил Ламин Ямаль.

В 45 матчах прошлого сезона за «Барселону» вингер забил 24 гола и оформил 18 ассистов.