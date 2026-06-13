ЧМ-2026: Лопетеги и Якин назвали составы на матч Катар – Швейцария

Наставник сборных Катара и Швейцарии – Хулеп Лопетеги и Мурат Якин – назвали стартовые составы своих подопечных на матч первого тура группы B чемпионата мира 2026.

Поединок состоится 13 июня на арене Левайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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В одном квартете Катар и Швейцария выступают вместе с командами Канады и Боснии, которые в очном противостоянии первого тура расписали ничью.

Стартовые составы на матч Катар – Швейцария:

Катар: Абунада, Аль-Уи, Мигел, Хухи, Аль-Амин, Лай, Жуниор, Габер, Мадибо, Афиф, Абдурисаг

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Эбишер, Закария, Ндой, Варгас, Эмболо